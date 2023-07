Telecamera di sicurezza da interno CTQ2C: e vai in VACANZA serenamente

La telecamera da interno EZVIZ CTQ2C è una soluzione di sorveglianza intelligente che ti consente di monitorare e proteggere la tua casa in modo semplice ed efficace. Con la sua risoluzione 1080p, visione notturna avanzata, avviso di movimento, audio bidirezionale e compatibilità con l’app mobile e Alexa, questa telecamera offre una soluzione completa per la sicurezza domestica. Una chicca che oggi costa solo 29€ grazie al doppio sconto su Amazon, 20% più coupon del 25% applicato a un articolo per ordine al momento del checkout, e spedizione gratis.

Qualità video nitida:EZVIZ

La telecamera EZVIZ CTQ2C cattura immagini nitide e dettagliate grazie alla sua risoluzione Full HD 1080p. Questa qualità video elevata ti consente di visualizzare chiaramente gli eventi che si verificano nella tua casa, sia di giorno che di notte. Sarai in grado di monitorare ogni dettaglio e identificare facilmente persone, oggetti o situazioni sospette. Grazie alla funzione di visione notturna, la telecamera CTQ2C offre una chiara visibilità anche nelle condizioni di scarsa illuminazione.

I LED infrarossi integrati consentono alla telecamera di catturare immagini nitide fino a una distanza di 10 metri, consentendoti di monitorare la tua casa anche durante le ore notturne. La telecamera CTQ2C è dotata di un sensore di movimento che rileva eventuali attività sospette nella sua area di copertura. Quando viene rilevato un movimento, riceverai immediatamente una notifica sul tuo smartphone tramite l’app mobile EZVIZ.

Inoltre, puoi impostare la telecamera per registrare automaticamente i video quando viene rilevato un movimento, ed è compatibile con l’app mobile EZVIZ, che ti consente di visualizzare e controllare la telecamera da qualsiasi luogo utilizzando il tuo smartphone: puoi accedere alle immagini in tempo reale, riprodurre i video registrati e personalizzare le impostazioni della telecamera in base alle tue preferenze.

Infine è dotata di un microfono e di un altoparlante integrati che consentono la comunicazione audio bidirezionale. Questa chicca tecnologica oggi costa solo 29€ grazie allo sconto su Amazon, che te la spedisce a casa anche gratis.

