Telecamera di sicurezza Imou: protegge la tua casa mentre tu sei in vacanza (25€)

La telecamera Wi-Fi interna Imou è una soluzione di sorveglianza avanzata che ti permette di monitorare e proteggere la tua casa o il tuo ufficio in modo semplice ed efficace. Questa videocamera di sorveglianza ad alta definizione offre una risoluzione di 1080P, consentendoti di visualizzare immagini nitide e dettagliate.

La telecamera è dotata di funzionalità intelligenti, come il tracciamento del movimento con sirena e il rilevamento umano. Questa funzione è particolarmente utile per proteggere la tua casa quando non sei presente. Utilissima, dunque, la telecamera è in vendita a sole 25€ con lo sconto del 31% tra quello base e il coupon che si spunta in automatico sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratis.

Telecamera Wi-Fi interna Imou, sicurezza per la casa

Grazie all’audio bidirezionale, puoi comunicare con le persone presenti nell’area monitorata tramite l’app Imou sul tuo smartphone. Questa funzione è ideale per interagire con i tuoi familiari o gli animali domestici quando non sei a casa.

La telecamera Imou funziona con Alexa, consentendoti di controllare la videocamera tramite comandi vocali. Puoi visualizzare lo streaming live, riprodurre registrazioni o attivare alcune funzioni semplicemente utilizzando la tua voce. La telecamera si connette alla rete Wi-Fi domestica a 2,4 GHz, offrendo una connessione stabile e affidabile. Puoi controllare la telecamera in qualsiasi momento e ovunque tramite l’app Imou, disponibile per smartphone Android e iOS.

Con funzioni avanzate come il tracciamento del movimento con sirena e il rilevamento umano (quando viene rilevato un movimento sospetto, la telecamera inizia a tracciare automaticamente l’oggetto in movimento e attiva la sirena per scoraggiare intrusi indesiderati) questa telecamera offre una protezione affidabile e ti permette di tenere sotto controllo gli ambienti importanti per te. Vai su Amazon, la telecamera è in vendita a sole 25€ con lo sconto del 31% tra quello base e il coupon che si spunta in automatico sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.