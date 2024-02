Telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C320WS con Alexa: casa sicura con APPENA 49€

La telecamera TP-Link Tapo C320WS è un’opzione eccellente per la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio. Con risoluzione QHD 4MP, visione notturna a colori e compatibilità con Alexa, questa telecamera offre una sorveglianza affidabile e di alta qualità.

La risoluzione QHD 4MP della telecamera assicura immagini nitide e dettagliate, permettendoti di monitorare chiaramente l’ambiente circostante. Assicuratela subito sfruttando il 29% di sconto su Amazon. Puoi averla così a soli 49€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

TP-Link Tapo C320WS, con visione notturna a Full-Color e Starlight

Grazie alla visione notturna a colori e alla tecnologia Starlight, la TP-Link Tapo C320WS offre una visione chiara e dettagliata anche in condizioni di scarsa illuminazione. Potrai visualizzare ogni dettaglio anche di notte. La telecamera è compatibile con Alexa, il che significa che puoi visualizzare facilmente il feed live della telecamera sul tuo dispositivo Echo Show o Fire TV, o controllarla tramite comandi vocali.

Con un design resistente alle intemperie, la TP-Link Tapo C320WS è adatta per l’installazione esterna, garantendo una sorveglianza affidabile in qualsiasi condizione meteorologica. La telecamera è dotata di funzioni avanzate di rilevamento di movimento e suono, che inviano notifiche istantanee sul tuo smartphone quando viene rilevata attività sospetta. Puoi scegliere di memorizzare i video localmente su una scheda microSD (fino a 128GB, non inclusa) o sfruttare l’opzione di archiviazione cloud per avere accesso ai tuoi video ovunque tu sia.

In conclusione, la TP-Link Tapo C320WS è una telecamera di sorveglianza esterna affidabile e di alta qualità, che offre una sorveglianza completa con risoluzione QHD 4MP, visione notturna a colori, compatibilità con Alexa e molto altro ancora. Assicurati di proteggere la tua proprietà con questa telecamera professionale e versatile. Falla tua su Amazon ora a soli 49€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

