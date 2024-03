Telecamera di sicurezza Wi-Fi a ENERGIA SOLARE a metà prezzo col COUPON Amazon

La telecamera Wi-Fi esterno a batteria senza fili FOAOOD rappresenta una soluzione avanzata per la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio. Dotata di un design innovativo, questa telecamera offre una sicurezza completa con funzionalità avanzate che la rendono un dispositivo affidabile per la sorveglianza esterna. Approfitta dunque del coupon regalo di Amazon, spuntalo direttamente sulla pagina del prodotto e otterrai così il 50% di sconto sul prodotto, che pagherai quindi solo 29€ incluse le spese di spedizione via i servizi Prime.

Telecamera di sicurezza Wi-Fi per esterno con pannello solare, una lieta sorpresa

Il sistema alimentato a batteria elimina la necessità di cavi, offrendo una flessibilità totale nella posizione di installazione. La batteria integrata può essere ricaricata attraverso il pannello solare incluso, garantendo un funzionamento continuo e sostenibile. Questa caratteristica la rende ideale per luoghi inaccessibili alle fonti di alimentazione tradizionali.

La telecamera FOAOOD è dotata di visione notturna a colori, che consente di ottenere dettagli chiari anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il rilevamento umano PIR (Passive Infrared) garantisce che la telecamera risponda solo ai movimenti umani, riducendo i falsi allarmi causati da altri oggetti o animali. In caso di rilevamento di attività sospette, riceverai notifiche istantanee sul tuo dispositivo mobile.

La conversazione a due vie consente di comunicare con chiunque si trovi di fronte alla telecamera, aggiungendo un livello di interazione remota. La telecamera è inoltre impermeabile con certificazione IP66, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni meteorologiche avverse.

L’installazione è semplice e veloce, e l’app dedicata consente di gestire facilmente tutte le funzionalità della telecamera direttamente dal tuo smartphone. Con la telecamera Wi-Fi esterno a batteria FOAOOD, potrai godere di una sorveglianza avanzata, senza compromessi sulla flessibilità e la facilità d’uso.

Sicurezza e tranquillità sono alla portata delle tue mani con questo dispositivo di sorveglianza all’avanguardia. Approfitta del coupon con lo sconto del 50% di Amazon, spuntalo direttamente sulla pagina del prodotto e paga tutto solo 29€ incluse le spese di spedizione tramite i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.