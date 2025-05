Telecamera di sorveglianza (con pannello solare INCLUSO) a meno di metà prezzo

Un’occasione imperdibile per migliorare la sicurezza della tua casa con un dispositivo avanzato a un prezzo straordinario. La telecamera di sorveglianza YESYAMO 2K è ora disponibile a soli 45,99 euro, con uno sconto del 54% rispetto al prezzo originale di 99 euro. Questo dispositivo combina tecnologia di ultima generazione, semplicità d’uso e un design resistente, rendendolo un investimento perfetto per la tua abitazione o attività.

Telecamera di sorveglianza YESYAMO: specifiche tecniche e modalità di installazione

Una delle caratteristiche più sorprendenti della YESYAMO 2K è la sua completa autonomia energetica. Grazie al pannello solare incluso, che si collega alla telecamera tramite un cavo USB di 3 metri, il dispositivo è in grado di funzionare senza interruzioni, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo è reso possibile dalla batteria ricaricabile integrata, che garantisce operatività continua anche in assenza di luce solare diretta.

Ma non è solo l’autonomia a fare la differenza. La telecamera offre una risoluzione 2K (3MP), assicurando immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Durante la notte, la visione notturna avanzata, supportata da quattro luci infrarosse e tecnologia IR-CUT, consente di monitorare chiaramente fino a 30 metri di distanza. Un livello di precisione che poche altre telecamere nella stessa fascia di prezzo possono vantare.

Il dispositivo è inoltre dotato di una rotazione motorizzata, che può essere controllata comodamente tramite un’app dedicata. Con un angolo di rotazione di 355° in orizzontale e 120° in verticale, è possibile coprire quasi completamente l’area circostante, eliminando i punti ciechi e garantendo una sorveglianza completa.

Per quanto riguarda la connessione, la YESYAMO 2K non delude. Grazie alla rete Wi-Fi a 2.4GHz e alle due antenne da 5dBi, il dispositivo può essere posizionato fino a 20 metri dal router, superando ostacoli come muri o pareti senza compromettere la qualità del segnale. Questo garantisce una maggiore flessibilità nel posizionamento, adattandosi a diverse esigenze e ambienti.

La sicurezza è ulteriormente potenziata dall’intelligenza artificiale integrata, che, grazie ai sensori PIR, distingue i movimenti umani da quelli di animali o oggetti, riducendo significativamente i falsi allarmi. Quando viene rilevata una persona, il sistema invia una notifica immediata al tuo smartphone, completa di video, per tenerti sempre informato su ciò che accade intorno a casa tua.

Progettata per resistere alle condizioni atmosferiche più estreme, la telecamera vanta una certificazione IP66, che la protegge da pioggia, neve e temperature estreme. Inoltre, l’archiviazione dei dati è estremamente flessibile: puoi scegliere tra una scheda microSD fino a 128GB o il servizio cloud con una prova gratuita di 7 giorni.

Non mancano le funzionalità aggiuntive, come l’audio bidirezionale per comunicazioni in tempo reale, la compatibilità con iOS e Android e l’integrazione con assistenti vocali come Amazon Alexa.

In sintesi, la YESYAMO 2K è una soluzione ideale per chi cerca un sistema di videosorveglianza affidabile, tecnologicamente avanzato e conveniente. Non perdere l’occasione di approfittare di questo straordinario sconto del 54% su Amazon e acquistarla a soli 45 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.