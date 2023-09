Telecamera di sorveglianza SMART a infrarossi: la tua famiglia al sicuro con 29€

La EZVIZ C6N è una telecamera di sorveglianza interna di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate per la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio. La telecamera registra video in alta definizione 1080p, offrendo una qualità di immagine nitida e dettagliata. Questo ti consente di vedere chiaramente tutto ciò che accade nella zona monitorata.

L’installazione della telecamera è semplice e può essere effettuata da chiunque, anche senza esperienza tecnica. Basta seguire le istruzioni fornite nell’applicazione mobile e dopo puoi avere la tranquillità di sapere che hai un occhio vigile sulla tua proprietà in ogni momento.

Rotazione pan/tilt/zoom: questa telecamera EZVIZ C6N ha tutto

La EZVIZ C6N è dotata di un motore di rotazione che consente alla telecamera di ruotare orizzontalmente di 340 gradi e verticalmente di 55 gradi. Puoi controllare la direzione e l’inquadratura della telecamera tramite l’applicazione mobile, il che ti permette di avere una visuale completa dell’area sorvegliata. Grazie ai LED infrarossi integrati, questa telecamera offre una visione notturna fino a 10 metri di distanza. Questo significa che può monitorare l’ambiente anche al buio.

La telecamera è in grado di rilevare il movimento e tracciare automaticamente gli oggetti in movimento all’interno del suo campo visivo. Questa funzione è particolarmente utile per tenere d’occhio gli oggetti o le persone in movimento. La EZVIZ C6N è compatibile con Alexa, il che significa che puoi controllarla utilizzando comandi vocali attraverso il tuo dispositivo Amazon Echo. Questa telecamera è dotata di audio bidirezionale, il che significa che puoi ascoltare e parlare attraverso la telecamera.

Puoi comunicare con chiunque sia nell’area monitorata, ad esempio per rassicurare un membro della famiglia o allontanare un intruso. Puoi scegliere di memorizzare i video su una scheda microSD (non inclusa) o utilizzare il servizio di archiviazione cloud offerto da EZVIZ per conservare in modo sicuro i tuoi video.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.