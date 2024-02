Telecamera di sorveglianza Wi-Fi da esterno in SCONTO!

Abbiamo scovato una super offerta Amazon! Con un ribasso del 16%, oggi puoi acquistare la telecamera di sorveglianza Wi-Fi da esterno a soli 49,99€. Un modello che ha tutte le carte in regola per essere confrontato con i prodotti più costosi delle aziende super blasonate. Approfitta subito di questa offerta e non te ne pentirai!

La telecamera di sorveglianza Wi-Fi pronta a tutto!

Quando si pensa ad un prodotto premium, spesso si pensa a brand blasonati che producono un particolare tipo di accessori. In questo caso, il prodotto di cui vi parliamo oggi, non è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi di un brand super conosciuto, ma di uno emergente che propone prodotti dalle ottime caratteristiche tecniche a prezzi più che concorrenziali.

Si tratta della telecamera 2K Imou con batteria integrata e certificazione IP65. Si tratta di un super prodotto con una videocamera 2K integrata, un sensore PIR per l’attivazione in caso di rilevamento di movimenti e intelligenza artificiale in grado di riconoscere e distinguere i vari eventi.

L’applicazione per smartphone attraverso la quale dovrete impostare questo prodotto vi permette di gestire tutte le impostazioni della telecamera di sorveglianza Wi-Fi: dalle aree di copertura alla tipologia di notifica da ricevere. Non solo: l’applicazione vi permetterà di sfruttare una delle caratteristiche chiave del prodotto. Stiamo parlando dell’audio bidirezionale. Grazie a questa feature, non solo potrete ascoltare e vedere ciò che accade a distanza, ma potrete riprodurre la vostra voce catturata dallo smartphone direttamente sulla telecamera. Ovviamente, potrete decidere se registrare le clip in cui viene rilevato movimento sul cloud o sulla card da inserire a bordo del dispositivo.

La batteria da 5000 mAh è senza dubbio tra i punti di forza di questo dispositivo: garantisce mesi di autonomia senza tentennamenti.

Cosa aggiungere? Non resta che acquistare questa fantastica telecamera di sorveglianza Wi-Fi che oggi può essere tua ad un prezzo davvero interessante! Il prodotto infatti costa solo 49,99€ grazie alla super offerta Amazon che la sconta del 16%! Approfittane subito e non te ne pentirai!

