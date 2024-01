Telecamera di sorveglianza Wi-Fi da interno ANTELA, con appena 16€ la tua casa è più SICURA

La telecamera IP Wi-Fi da interno ANTELA è un dispositivo di sorveglianza avanzato che offre funzionalità potenti per garantire la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio. Con caratteristiche come l’orientamento PTZ (Pan-Tilt-Zoom), audio a 2 vie, visione notturna IR e rilevamento del movimento, questa telecamera è progettata per soddisfare le tue esigenze di sicurezza. E se vai ora su Amazon, questa videocamera puoi anche averla a soli 16€ con le spedizioni gratis con Prime. Un super affare.

Telecamera di sorveglianza Wi-Fi ANTELA, piccola ma super efficiente

L’orientamento PTZ consente alla telecamera di ruotare orizzontalmente fino a 355 gradi e verticalmente fino a 90 gradi, fornendo un’ampia copertura visiva. Questa funzionalità è controllabile attraverso la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz o 5 GHz, offrendo una connettività rapida e affidabile.

La telecamera ANTELA è dotata di audio a due vie, consentendoti di ascoltare e parlare attraverso il dispositivo. Questo è particolarmente utile per la comunicazione remota o per dissuadere potenziali intrusi. La visione notturna IR assicura che la telecamera mantenga una sorveglianza efficace anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, il rilevamento del movimento avvisa tempestivamente tramite notifiche sul tuo dispositivo quando viene rilevata attività sospetta. Compatibile con Alexa, questa telecamera si integra facilmente con altri dispositivi smart nella tua casa, consentendoti di controllare la sicurezza con facilità.

Il design compatto e discreto della telecamera la rende adatta a vari ambienti interni senza compromettere l’estetica. Con ANTELA, hai la tranquillità di poter monitorare la sicurezza dei tuoi spazi in modo efficiente e conveniente. Il tutto senza spendere un patrimonio in costosi impianti di sorveglianza grazie anche allo sconto Amazon, che ti fa avere questa videocamera a soli 16€ e con le spedizioni gratis con Prime.

