Telecamera di sorveglianza Wi-Fi da interno: prezzo SHOCK!

Chi ha necessità di mettere in sicurezza la propria casa, sa bene che avere almeno una telecamera di sorveglianza Wi-Fi è il minimo indispensabile. Grazie a questi prodotti, potrete avere sempre sotto controllo ciò che sta accadendo nella vostra abitazione. Ecco quindi il modello di Imou che garantisce riprese a 1080P e integra una serie di funzionalità super interessanti. Si tratta di un modello che può essere ruotato e oggi costa solo 42,51€ su Amazon grazie allo sconto del 6%! Cosa aspetti? Comprala subito!

Devi averla se vuoi una casa più sicura: ecco la telecamera di sorveglianza completa e conveniente

I dispositivi per la sorveglianza casalinga possono essere di vario genere. Nel tempo, le aziende hanno proposto soluzioni di ottimo livello a prezzi decisamente concorrenziali. Questo è il caso del modello Imou di cui vi parliamo oggi. Questa telecamera è davvero completissima: ha una modalità di allarme, può farvi ascoltare anche l’audio della stanza in cui si trova e vi permette di parlare con lo smartphone nell’ambiente ed è in grado di seguire persone in movimento grazie al motion track.

Come detto, la telecamera può essere mossa da remoto: grazie all’app dedicata sullo smartphone, potrete sempre avere tutto sotto controllo. Basterà collegarsi alla telecamera per essere sempre al corrente di quello che sta succedendo nella vostra abitazione.

L’azienda ha inoltre reso disponibile un servizio di gestione remota della telecamera anche da computer desktop: immaginate di posizionarne più di una nel vostro ufficio e di volere la situazione sotto controllo anche da una postazione remota. A differenza di moltissime telecamere di questo genere, potrete controllare sempre tutti i punti coperti dai device anche dal vostro computer! Una bella comodità da non sottovalutare.

Che dire? Se siete in cerca di una telecamera di sorveglianza Wi-Fi da posizionare nel vostro appartamento o nel vostro ufficio, questo modello è senza dubbio quello che fa per voi. Grazie al prezzo di soli 42,51€ su Amazon e lo sconto del 6% già applicato, potrete acquistare la telecamera ad un prezzo davvero interessante. Cosa aspettate?

