Telecamera di videosorveglianza piccola e senza fili: difendi casa e parli a distanza col corriere

L’offerta che presentiamo in questo articolo è ideale per chi sta tutto il giorno fuori casa e ha bisogno di sentire che sia al sicuro. E che, facendo molti acquisti online, ha il problema del corriere che non lo trova a casa e non ha tempo per ritirare il pacco in un punto. Infatti, con soli 34,99 euro risolvi tutti questi e altri problemi. Si tratta della telecamera senza fili virtavo, con Wi-Fi integrato, straordinaria qualità delle immagini prodotte anche al buio, batteria ricaricabile molto durevole, voce bidirezionale per comunicare con chi bussa alla porta quando non ci sei.

Aggiungiamoci pure che integra la funzione PIR di Rilevamento Movimento, intelligenza artificiale Alexa, perfino una sirena per mettere in fuga i ladri e memorizzazione in Cloud! Ricordati di applicare il coupon di 5 euro aggiungendo la spunta.

Telecamera Virtavo: le caratteristiche

La telecamera wifi da esterno senza fili della Virtavo trasmette video e immagini ad alta qualità con una risoluzione altissima. Inoltre, il nuovo zoom digitale 8x della telecamera esterno consente di vedere dettagli estremamente nitidi. La batteria dura dai 30 ai 90 giorni a ricarica. Offre visione notturna a colori fino a 10 metri di distanza. Inoltre, in assenza di luce, i LED IR garantiscono una visione in bianco e nero chiara. Molto comoda la presenza di microfono e altoparlante integrati, così puoi comunicare con chi bussa quando non ci sei, ma anche con i familiari in casa o dare degli ordini agli animali in casa!

Prevede anche il movimento con PIR e notifica istantaneamente. Grazie all’uso dell’AI, i falsi allarmi causati da movimenti delicati e insetti volanti sono ridotti. La videosorveglianza wifi esterno si concentra solo sui movimenti delle persone reali, inviando notifiche al tuo cellulare quando rileva attività sospette. Così non devi preoccuparti se rileva per esempio il movimento di foglie cadenti o animali. Facile da installare, non devi chiamare un tecnico, mentre per la memorizzazione puoi optare per una scheda micro SD (fino a 256 GB, non inclusa) o in un cloud con 30 giorni gratuiti.

Oggi fai tua la telecamera senza fili Virtavo con soli 34,99 euro risolvi tutti questi e altri problemi. Ricordati di aggiungere il coupon di 5 euro!

