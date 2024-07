Telecamera Endoscopio con luce LED a SOLI 7 EURO: lo sconto è UNA BOMBA

Se ami i lavori fai-da-te e di bricolage, approfitta subito della mega offerta sulla Telecamera Endoscopio di ispezione con luce Cunsieun! Oggi è disponibile su Amazon a soli 7 euro grazie ad un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione speciale al volo, gli articoli sono in esaurimento!

Telecamera Endoscopio di ispezione con luce Cunsieun: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Endoscopio di ispezione con luce Cunsieun è compatta e portatile con una sonda da 8 mm.

Grazie al LED regolabile, il dispositivo fornisce immagini chiare anche in ambienti bui ed offre sempre istantanee chiare e video a distanza ravvicinata di alta qualità.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto si collega facilmente e rapidamente tramite un’interfaccia con dispositivi iOS 9.0+ e Android 7+: basterà cercare “SUP-ANESOK” nell’App Store o scansionare il codice QR per scaricare l’app per visualizzare le immagini dal vivo sullo schermo con un funzionamento semplice. In più il segnale WiFi non è necessario, quindi non devi preoccuparti della connessione instabile e dello schermo congelato.

Questo modello si piega liberamente e rimane semi-rigido: il cavo è lungo 16,4 piedi, e si srotola e si avvolge rapidamente per garantire flessibilità e stabilità. Inoltre il design impermeabile IP67 consente alla fotocamera di funzionare fino a 1 ora sotto una profondità d’acqua di 3,28 piedi.

Le applicazioni sono tantissime, ad esempio può essere sfruttata all’interno di un’auto o intorno a un motore, per ispezionare l’interno dei tubi, per esaminare muffe e cavi in una casa, per rilevare pluviali, ispezionare i condizionatori d’aria e cose che non si possono vedere o toccare.

Oggi la Telecamera Endoscopio di ispezione con luce Cunsieun è disponibile su Amazon a soli 7 euro grazie ad un mega sconto del 42%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione speciale al volo, gli articoli sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.