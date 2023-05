Telecamera EZVIZ BC1C WiFi da esterno con batteria che dura un anno in promo su Amazon

Se la sicurezza della tua abitazione è una tua priorità, la telelecamera EZVIZ BC1C WiFi da esterno con batteria è il dispositivo che stai cercando. Attualmente disponibile su Amazon a soli 89,99€ invece di 119,99€, offre funzionalità avanzate e una qualità d’immagine superiore.

L’EZVIZ BC1C è una telecamera di sicurezza wireless che ti permette di monitorare la tua proprietà con facilità. Grazie alla sua risoluzione 1080p, offre immagini chiare e dettagliate, permettendoti di identificare persone, veicoli e altri oggetti con precisione.

Uno dei punti di forza dell’EZVIZ BC1C è la sua batteria di lunga durata. Questa telecamera può funzionare per un intero anno con una singola carica, riducendo la necessità di manutenzione frequente. E grazie alla sua connettività WiFi, puoi accedere alle immagini in tempo reale e ricevere notifiche di movimento sul tuo smartphone o tablet.

Inoltre, l’EZVIZ BC1C è progettata per resistere alle condizioni esterne più difficili. Con la sua classificazione di protezione IP66, è resistente alla polvere e all’acqua, garantendo un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione meteo.

In sintesi, questa telecamera da esterno con risoluzione da 1080p offre una soluzione completa e conveniente per la sicurezza della tua proprietà. E grazie allo sconto del 25% su Amazon, puoi acquistarla ad un prezzo davvero ridotto. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

