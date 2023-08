Action Cam IMPERMEABILE insta360 in offerta: pioggia non ti temo!

Una telecamera impermeabile è indispensabile per quanti amano fare riprese all’aria aperta, o lo fanno per professione, e hanno l’esigenza di utilizzare un accessorio che non si danneggi con la pioggia o in caso di utilizzi in contesti più ostici a contatto con l’acqua. Si pensi a fiumi, torrenti, laghi o al mare. Meglio quindi non lasciarsi sfuggire la telecamera impermeabile Insta360 One RS 4K Edition, in offerta su Amazon a soli 255 euro!

Parliamo quindi di uno sconto del 20%, al quale si può aggiungere anche la possibilità di pagarla in comode rate a interessi zero. Oltre a tutti i vantaggi riservati agli utenti Prime, per quanto concerne la consegna immediata e la facilità di restituzione. Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche della telecamera impermeabile Insta360 One RS 4K Edition.

Caratteristiche tecniche della telecamera impermeabile Insta360

Possiamo definire questa telecamera un’autentica telecamera d’azione, per gli usi più disparati all’aperto: dalla semplice passeggiata col proprio amico a 4 zampe agli sporti più estremi fino alle riprese per fotografi professionisti. La Insta360 One RS porta in dote una tecnologia di ripresa a 4K 60fps, con stabilizzazione FlowState, che rende le immagini stabili anche durante il movimento: potrai infatti catturare video dalla fluidità ipnotica, indipendentemente da ciò che stai facendo. La qualità della foto è in 48MP, HDR Attivo, Intelligenza Artificiale (IA) integrata. L’impermeabilità è garantita fino a 5 metri!

Tecnologia del sensore fotografico di tipo CMOS, tipo di videocamera Action camera, ideale anche per le riprese più estreme; capacità dell’Obiettivo Boost 4K,Nucleo ONE RS. Se sei preoccupato della durata, con la Batteria Base ONE RS potrai effettuare riprese fino a 70 minuti in modo continuativo. La resistenza è garantita da una scocca in Telaio ONE RS. Quanto alle riprese, potrai riprendere ogni angolazione fino a 240 FPS grazie all’algoritmo utilizzato dalla APP scaricabile sul proprio smartphone (compatibile con iOS e Android).

Questo gioiellino che ti accompagnerà nelle tue riprese anche più estreme è offerto con uno sconto altrettanto estremo: il 20%, che porta così il suo prezzo a soli 255.99 euro! Potrai anche pagarlo in comode rate a interessi zero direttamente al momento dell’acquisto e godere di tutti i vantaggi riservati agli abbonati Prime in termini di consegna e restituzione. Cosa aspetti?

