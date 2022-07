Telecamera interno, economica e di design: 4 in 1 DA AVERE

Mettere casa in sicurezza è un attimo con questa telecamera da interno. Completa di tutto ti permette di tenere il tuo appartamento sotto controllo anche quando non ci sei e senza rinunciare assolutamente a niente.





Telecamera interno: con il WiFi la utilizzi a distanza

Piccola ma completa di tutto, questa telecamera da interno la utilizzi in una stanza a tua scelta senza alcun problema. La colleghi a una spina di corrente, la connetti a internet ed è subito pronta per stupirti.

Per gestire le sue varie impostazioni puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone Android o iOS, è completamente gratuita. In questo modo, in quattro e quattr’otto hai sempre tutto a portata di vista.

Come ti dicevo, ha ben 4 funzioni al suo interno:

la lente in Full HD non ti fa ignorare neanche un dettaglio;

non ti fa ignorare neanche un dettaglio; per le ore poco illuminate o la notte è presente la visione notturna che ti tutela da tutti e tutto;

che ti tutela da tutti e tutto; l’ audio bidirezionale per comunicare a distanza e per ascoltare chi si trova nella stanza;

per comunicare a distanza e per ascoltare chi si trova nella stanza; la rilevazione di movimento che attivi quando non ci sei, in questo modo se qualcuno entra lo vieni a sapere all’istante.

Ti faccio sapere, infine, che il sistema è completamente compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista subito la tua telecamera da interno per rimanere sempre al sicuro.

