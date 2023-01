Telecamera interno esterno 2K: non ti può sfuggire NIENTE (prezzo TOP)

Se stai cercando una telecamera che ti possa far sentire al sicuro e non farti sfuggire niente allora questo modello di DEATTI che ho scovato su Amazon è geniale. Con tutto quello di cui hai bisogno, costa pochissimo e non te la puoi far scappare.

Conta che grazie al coupon che spunti tu stesso, ci metti un secondo a pagarlo pochissimo. Completa subito l’acquisto per avere questo gioiellino con appena 41,99€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera 2K senza freni: la metti dove vuoi ed è un successo

Deatti ha creato una vera e propria genialata da mettere in casa così come all’esterno. Questa telecamera è perfetta per tenere sotto controllo qualunque aspetto della tua casa anche quando sei a chilometri di distanza. Grazie all’applicazione che scarichi sul tuo smartphone, ci metti esattamente un attimo ad avere il controllo di ogni opzione.

La caratteristica più straordinaria di questa lente è che ha un obiettivo capace di riprendere in 2K. Stai sicuro che in questo modo, nessun dettaglio potrà passare inosservato. Tuttavia è speciale anche per altre funzioni ossia:

ha un rilevatore di movimento;

la visione notturna a colori ;

; l’ audio a 2 vie per poter comunicare a distanza;

per poter comunicare a distanza; una sirena integrata che scatta se qualcuno si intrufola senza permesso.

Per finire, ti faccio sapere che puoi scegliere due modalità differenti per archiviare i tuoi files: opta per una semplice microSD o tieni tutto nel cloud che ti offre il produttore.

Che altro dirti se non che è il tuo momento di agire? Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon per spuntare il coupon e portare a casa la tua telecamera 2K a soli 41,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.