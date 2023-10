Proteggi casa anche di NOTTE con questa TELECAMERA in OFFERTAa 74 euro!

Un’offerta imperdibile per quanti, da tempo, vogliono proteggere la propria casa dai malintenzionati. Monitorando costantemente il tutto dal proprio smartphone. Si tratta di NUASI 4G LTE, Telecamera con SIM e 32G SD Scheda, 2K 360° PTZ, Senza Fili, con pannello solare, impermeabile (IP66), nonché visione notturna a colori, rilevamento dei movimenti. Inoltre, grazie all’Audio Bidirezionale, potrai interloquire con chi citofona anche a distanza. Quindi è molto utile per parlare con amici, parenti o i corrieri quando non ci sei. E perché no, anche spaventare chi sta cercando di entrare dicendogli che lo vedi! Oggi la paghi solo 74,04 euro, grazie al triplo sconto 34% + coupon 20€ + codice 10% XQ2KOJKO che potrai inserire pigiando semplicemente sul bottone “Applica”.

Un grosso risparmio, quindi. Se si considera che il prezzo di partenza è di 104,49 euro!

Telecamera NUASI 4G LTE: le caratteristiche

La Telecamera NUASI 4G LTE funziona ovunque con copertura 4G LTE, viene fornita con una scheda SIM NANO prepagata con 300MB di dati gratuiti. Possono essere utilizzate schede SIM di tante compagnie: Vodafone, Wind Tre, Telekom, Orange, SFR, Bouygues, O2, ecc. Così la tua casa sarà sempre custodita a prescindere da una rete wifi funzionante o meno. E’ dotata di una batteria ricaricabile da 10400mAh e di un pannello solare da 6W, quindi non devi preoccuparti che la telecamera pannello solare si scarichi. Con sole 3 ore di luce solare diretta, il pannello solare può fornire abbastanza energia per durare un’intera giornata.

Con un faretto integrato e un sensore di immagine avanzato, questa 2K 4G videocamera sorveglianza esterno cattura foto e video in 2K giorno/notte. Attraverso una rete 4G, una rotazione di 355°, un’inclinazione di 100° e uno zoom digitale 4x, avrai una completa visione di ciò che accade anche se sei lontano. La batteria è dotata di un sensore di movimento PIR, così da evitare falsi allarmi quando per esempio si tratta di animali o oggetti svolazzanti. E’ anche dotata di funzione audio bidirezionale, ricevi avvisi in tempo reale e comunica da qualsiasi luogo.

Infine, puoi lasciarla tranquillamente fuori all’agghiaccio essendo dotata di impermeabilità IP66. Insomma, con soli 74,04 euro trasformi casa in un bunker! Sfrutta il triplo sconto 34% + coupon 20€ + codice 10% XQ2KOJKO che potrai inserire pigiando semplicemente sul bottone “Applica”.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.