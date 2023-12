Basta paura dei ladri! Con la telecamera di sicurezza Arlo li metti in fuga

La telecamera di sicurezza Arlo Essential XL è ciò che ci vuole per avere sotto controllo la casa quando non ci sei o per sentirti più sicuro anche la notte. Puoi visualizzare tutto comodamente da smartphone e gestirla da lì. E’ dotata infatti di Wi-Fi, è wireless e facile da montare. La batteria dura un anno. La qualità delle immagini è garantita dai 1080p HD dell’obiettivo, la prospettiva è fino a 130°, offre la Visione Notturna a Colori, oltre che una Sirena per mettere in fuga chi sta tentando di entrare. E ancora, grazie alla funzione Rilevamento Movimento eviterai falsi allarmi per oggetti o animali. Beneficerai della garanzia 90 Giorni Arlo Secure. Se decidi di prenderla adesso, la paghi 136,95 euro, grazie al 19% di sconto!

Telecamera di sicurezza Arlo Essential XL: caratteristiche

Con una carica, otterrai 365 giorni di protezione grazie alla batteria XL montata sulla Telecamera di sicurezza Arlo Essential XL. Monterai il dispositivo in pochi minuti solo con qualche vite e senza cavi, le istruzioni sono molto chiare e non dovrai spendere soldi per chiamare un tecnico. La risoluzione 1080p ti offre video ottimali in modo da poter vedere cosa succede intorno a casa tua. L’altoparlante e il microfono integrati ti consentono di comunicare con i tuoi familiari presenti in casa, ma anche con il corriere quando non ci sei. Inoltre, sono utili per dissuadere gli intrusi come se fossi presente fisicamente in casa.

L‘Abbonamento Arlo Secure (venduto separatamente) ti permette di eseguire il backup dei video in modo sicuro sul cloud. E’ in grado di identificare persone, auto, animali domestici e pacchi. Consente anche la focalizzazione specifica sulle zone di attività. Grazie al faretto luminoso puoi illuminare fino a 7 metri della tua proprietà. Può accendersi in automatico quando rileva un movimento oppure può essere acceso manualmente tramite l’app per non permettere agli intrusi di nascondersi.

Acquista la Telecamera di sicurezza Arlo Essential XL! Se decidi di prenderla adesso, la paghi 136,95 euro, grazie al 19% di sconto!

