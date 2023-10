OFFERTA A TEMPO: difendi casa con questa Videocamera di sicurezza a energia solare

Offerta davvero speciale quella relativa a questa Telecamera da esterno con Wi-Fi integrato, che ha la caratteristica straordinaria di funzionare a energia solare. Proteggerà casa tua anche di notte, grazie alla visione notturna a colori. Inoltre, con il Rilevamento Umano PIR non rischierai di essere avvisato anche quando si tratta di animali o oggetti che si muovono. Straordinaria poi la funzione dell’audio-microfono bidirezionale, così potrai conversare con chi ti cerca quando non ci sei, ma anche con i tuoi animali domestici. La certificazione IP66 fa in modo che non si guasti in caso di pioggia. Tramite app la gestisci su smartphone comodamente e vedrai i video direttamente da lì. Falla tuo con 55,99 euro! Ma ti avvisiamo che l’offerta sta scadendo.

Proteggi casa con questa Telecamera di videosorveglianza

Non dovrai sobbarcarti ulteriori costi di installazione aggiuntivi, è facile da posizionare ovunque per appartamento, porta d’ingresso o garage. Il pannello solare fornisce energia continua per 365 giorni, non avrai quindi l’incombenza di ricaricare la batteria o di consumare energia elettrica. Offre una panoramica di 355°, si inclina di 90° e uno zoom digitale 4x. Molto utili i faretti 2pcs 6500K che forniscono immagini a colori di alta qualità in 2K HD anche di notte.

Importante il sensore di rilevamento PIR integrati, il quale, una volta rilevato il movimento, invierà il messaggio di allarme al telefono, registrerà video e audio di allarme ed emetterà un suono per mettere in fuga i ladri! E’ altresì dotata di uno slot SD integrato per l’archiviazione locale fisica ma anche in cloud opzionale. Resistente alle intemperie, grazie alla certificazione IP66. Otterrai anche una garanzia di 2 anni.

Insomma, tanti strumenti per difendere casa, che oggi otterrai con 55,99 euro! Ma ti avvisiamo che l’offerta a tempo sta scadendo, quindi ti conviene sbrigarti.

