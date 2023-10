Rendi casa tua un bunker contro i ladri! Due telecamere di sicurezza a soli 59 euro!

Offerta irrinunciabile per chi vuole rendere casa propria più sicura, visto che otterrà 2 telecamere di sorveglianza a circa 30 euro cadauna! Parliamo della telecamera TP-Link Tapo C210P2 Wi-Fi da interno, con video in 2K e fotocamera da 3MP. Offre visione notturna, invio di notifiche, integra una MicroSD fino a 256GB da un’ampia memoria. E ancora assistenti vocali Alexa e Google Assistant, ed è gestibile tramite app su smartphone. Puoi anche usarla per controllare i tuoi figli mentre dormono, i movimenti degli animali domestici quando non sei in casa, ecc. Bene, ne avrai come detto ben 2 pagandole solo 59 euro!

Telecamera TP-Link Tapo C210P2: caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio le caratteristiche di queste due telecamere in offerta. In primis, la qualità del video, che ne sancisce l’ottimo funzionamento. Offre infatti video ad alta definizione 2K e 3MP! Quindi otterrai video chiari e cristallini. La visione orizzontale è a 360º. Vedrai molto bene anche di notte, grazie alla visione notturna avanzata. Ancora, ti avvisa tramite l’app Tapo quando la fotocamera rileva un movimento. Attiva effetti luminosi e sonori per spaventare i visitatori indesiderati, quindi funge anche da allarme!

L’Audio bidirezionale ti consente la comunicazione tramite un microfono e un altoparlante integrati con chi ti sta cercando quando non sei in casa, così potrai avvisarli che non ci sei. Oppure comunicare ai corrieri e ai postini! Beneficerai di un’archiviazione sicura: memorizza localmente fino a 256 GB su una scheda microSD, pari a 512 ore (21 giorni) di filmati (in base alle condizioni di laboratorio). Potrai controllarlo comodamente con la voce grazie a Google Assistent e Amazon Alexa.

Oggi paghi 2 telecamere di sicurezza TP-Link Tapo C210P2 Wi-Fi da interno solo 59 euro!

