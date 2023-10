Telecamera di sorveglianza a energia solare by Amazon: proteggi casa risparmiando!

La tecnologia ha reso le telecamere di sorveglianza sempre più piccole, ricche di funzioni, facili da montare. Così da avere la casa sotto controllo comodamente sul proprio smartphone. Ci sono poi dei modelli che non richiedono neppure l’allaccio della corrente elettrica, giacché funzionano tramite energia solare. Quindi, risparmi anche in bolletta e fai un favore all’ambiente. Amazon ne ha progettata una molto interessante: la Ring Stick Up Cam Pro Solar, una videocamera a energia solare con video HDR 1080p, rilevazione movimento in 3D e vista dall’alto. Inoltre, potrai anche avere un’ottima visione notturna e interloquire con chi bussa grazie all’audio bidirezionale, ovunque ti trovi! Oggi la paghi solo 199,99 euro!

Cos’è la telecamera di sorveglianza Amazon Ring Stick Up

La telecamera di sorveglianza di casa Amazon chiamata Stick Up Cam Pro è una videocamera di sorveglianza per esterni, con video HDR a 1080p, comunicazione bidirezionale con Audio+, rilevazione di movimento 3D, vista dall’alto e connessione Wi-Fi dual-band. Dunque, ti assicuri una visione perfetta di quanto sta accadendo fuori dalla tua preziosa casa (ma anche altri ambienti che vuoi proteggere, come box auto, fattorie, stalle, ecc.). Individua con precisione quando e dove inizia un evento di movimento grazie a una mappa vista dall’alto.

Grazie alla visione notturna a colori, puoi sempre vedere cosa succede fuori casa, di giorno e di notte, con immagini dai colori vivaci. Ti basta posizionarla su una superficie piana per una maggiore flessibilità o installarla su una parete esterna. Puoi anche collegare altri dispositivi Ring per avere un’alternativa economica al tradizionale sistema TVCC, attivata dal movimento. Risparmi anche in bolletta, dato che si ricarica ogni giorno con la luce diretta del sole. Si tratta di un’offerta Freemium, dato che alcune funzioni sono gratuite mentre altre vanno attivate tramite abbonamento. Tutto è comunque riportato con trasparenza.

Oggi paghi la telecamera di sorveglianza proposta da Amazon solo 199,99 euro!

