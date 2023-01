Telecamera TP-Link Wi-Fi con risoluzione 2K a meno di 28 euro su Amazon

La Tapo C110 è una videocamera di sicurezza per interni super conveniente che registra i video in 2K, possiede il rilevamento intelligente del movimento e archivia sia locale che nel cloud. Funziona con i comandi vocali di Alexa e Google e trasmette video in streaming agli smart display di Alexa e Google Assistant, ma le integrazioni di terze parti sono altrimenti limitate. Acquistala ora su Amazon a soli 26,90€ invece di 34,99€.

La Tapo C110 ha un supporto regolabile che può essere posizionato su una superficie piana o montato a parete. Sul lato destro della custodia sono presenti un pulsante di ripristino e uno slot per schede microSD che può ospitare supporti fino a 256 GB, che secondo Tapo ti daranno 21 giorni di video registrati archiviati localmente.

La C110 è una fotocamera da 3 megapixel, 2.304 per 1.296 che cattura video 2K oltre a 1080p e 720p. La parte anteriore della telecamera contiene l’obiettivo, un LED di stato, tre LED a infrarossi per la visione notturna, una piccola spia LED bianca e un microfono. Quando l’allarme di movimento è abilitato, il LED bianco lampeggerà e suonerà una sirena. Il LED di stato si illumina in rosso fisso quando la videocamera si avvia, lampeggia in rosso e verde quando è pronta per la configurazione, lampeggia in rosso durante la connessione al Wi-Fi ed è verde fisso quando è connessa a Internet. C’è un piccolo altoparlante sul retro e una porta di alimentazione nella parte inferiore della fotocamera.

Quando rileva un movimento, la C110 invierà un avviso push e registrerà un video, ma dovrai fornire il tuo supporto per scheda SD per archiviare il video localmente. In alternativa, puoi iscriverti a un piano Tapo Care che ti offre 30 giorni di archiviazione video e sblocca anche una manciata di funzionalità tra cui notifiche avanzate con istantanee, catalogazione video Smart Sort e zone di privacy personalizzate. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.