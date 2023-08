Telecamera Wi-Fi 2K da esterno a prezzo stracciato

Finalmente sei in ferie, tra un paio di giorni dovrai partire per la tua vacanza ma sei preoccupato per la sicurezza della tua casa? Niente paura, grazie all’incredibile offerta sulla telecamera di sicurezza Wi-Fi BOIFUN 2K da esterno potrai goderti il viaggio senza preoccupazioni. Approfitta subito dello sconto del 30% e acquistata a soli 69,99€, invece di 99,99€. Ma non è tutto, perché puoi anche applicare un coupon da 18€, per un prezzo ancora più basso.

Sicurezza e super risoluzione a prezzo minimo

La telecamera Wi-Fi BOIFUN 2K offre una visione notturna a colori Full HD 2K e un raggio di rilevamento fino a 20 metri. Grazie al sensore ad alte prestazioni, ogni dettaglio sarà nitido e ben definito. Oltre a ciò, quando rileva una figura umana, le luci di riempimento si accendono automaticamente, catturando immagini a colori che ti permetteranno di identificare persino il colore dell’auto o dei vestiti di uno sconosciuto.

La telecamera utilizza un innovativo algoritmo AI e un sensore PIR della telecamera BOIFUN che rilevano con precisione i movimenti umani e inviano notifiche in tempo reale. In caso di allarme, la telecamera emette un potente suono di allarme fino a 110 dB. Inoltre, grazie alla funzione vocale, sarai in grado di respingere gli ospiti indesiderati direttamente dall’app.

La telecamera è dotata di una batteria da ben 10400mAh, garantendo un’autonomia di 120 giorni con una sola carica. Insomma, potrai dormire sogni tranquilli senza la minima preoccupazione.

Per quanto riguarda altre funzionalità della telecamera, questa offre comunicazione vocale bidirezionale, è impermeabile con certificazione IP66, e vanta un grandangolo di 130°. Inoltre, la connessione Wi-Fi 4dBi offre una connessione stabile e affidabile.

Insomma, sembra chiaro che non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta sulla telecamera di sicurezza Wi-Fi BOIFUN 2K da esterno. Acquistala subito al prezzo BOMBA di 69,99€.

