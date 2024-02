Telecamera Wi-Fi con pannello solare: autonoma e CONVENIENTE!

Bello avere un impianto di videosorveglianza cablato vero? Non bisogna mai sostituire le batterie alle telecamere. Ma cablare non è l’unico modo per dimenticarsi della ricarica! Ecco a te la telecamera Wi-Fi con pannello solare perfetta per gli ambienti esterni: si ricarica da sola e non perde mai la connessione! Oggi il modello Reolink 4K è in super sconto Amazon dell’11% che, unito al coupon di 30€ disponibile sulla piattaforma, porta il prezzo di questo fantastico prodotto a soli 139,99€! Approfitta subito della promo e metti in sicurezza i tuoi luoghi più importanti!

Sicurezza prima di tutto: ecco la telecamera Wi-Fi con pannello solare

Non è facile trovare prodotti validi ai quali affidare la sicurezza della propria casa. Per farlo, è necessario scandagliare i cataloghi dei brand più blasonati. Tra questi, da anni, c’è Reolink: azienda che ha sempre proposto soluzioni innovative e flessibili. Eccone una che, grazie allo sconto disponibile quest’oggi, raggiunge livelli di convenienza mai visti prima!

Si tratta di una telecamera Wi-Fi con pannello solare perfetta per gli esterni: oltre ad integrare una batteria che permette di mantenere online il prodotto per molti giorni, si ricarica per mezzo di un pannello solare incluso in confezione.

La telecamera integra un sensore PIR per rilevare i movimenti, un flash che può essere attivato in caso di rilevamento di movimenti notturni e, ovviamente, un sensore fotografico che cattura video fino a 4K, anche di notte. Il dispositivo si mantiene online grazie alla batteria integrata che, prima dell’istallazione, consigliamo sempre di ricaricare al 100%. Il pannello solare manterrà carica la batteria della telecamera durante le ore diurne e, nelle notturne, sarà invece utilizzata la batteria.

La telecamera non teme polvere, acqua e vento: è certificata per resistere a questi agenti atmosferici.

Ovviamente in confezione avrete tutto il necessario per montare la telecamera e il pannello al muro: ricordiamo che è necessario assicurarsi che la connettività Wi-Fi sia presente nel luogo in cui si intende installare il prodotto.

Acquista subito la telecamera Wi-Fi con pannello solare Reolink 4K su Amazon. Oggi è in super sconto dell’11% che, unito al coupon di 30€ disponibile sulla piattaforma, porta il prezzo del prodotto a soli 139,99€! Il mercato è pieno di proposte di questo genere, ma conviene scegliere questa sia per il prezzo molto basso rispetto ai competitor che, soprattutto, per la sua qualità! Non lasciarti sfuggire questa occasione!

