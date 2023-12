Telecamera Wi-Fi, costa POCHISSIMO oggi: Natale sicuro ed ECONOMICO su Amazon

Vai via per Natale, vero? Ma hai tanta paura dei ladri e vorresti stare sereno? Beh, pensa che oggi ti porti a casa questa telecamera da interno a soli 17,99€, invece di 18,99€. Corri adesso su Amazon prima che possa davvero terminare nelle prossime ore.

Non dovrai più andare via di casa con l’ansia. Oggi, hai la soluzione. La trovi su Amazon ad un prezzo top con tanto di sconto del 5%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare lo sconto ed aggiungerla al carrello. Al checkout ti risulterà scontata automaticamente.

Telecamera Wi-Fi interno, videocamera sorveglianza per bambini 2.4Ghz

Se qualcuno cercasse di entrare in casa lo vedresti subito grazie a questa telecamera da urlo. Oggi, vai via più tranquillo, quindi potrai controllare tutto senza problemi da distanza.

Video con risoluzione 1920 x 1080p (Full HD). Lente grandangolo con zoom digitale 4x. Le luci LED infrarossi non visibili al buio per eccellente visione notturna non invasiva. Luce LED di stato disattivabile via app.

Possibilità di archiviare su Cloud tutti i filmati registrati dalla telecamera fino a 30 giorni iscrivendosi ad uno dei piani di abbonamento mensili o annuali disponibili. Supportata anche l’archiviazione locale mediante scheda microSD.

Vedi la trasmissione in vivo della telecamera direttamente dallo schermo del tuo Echo Show con un semplice comando vocale. Telecamera di piccole dimensioni con robusto supporto inclinabile e lente estraibile, adatta a molteplici tipologie di installazione.

I ladri non potranno più avvicinarsi a casa. Zero problemi da adesso in poi grazie a questa telecamera. Corri ora su Amazon! Oggi, sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.