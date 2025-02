Telecamera Wi-Fi da esterno Tapo al prezzo minimo storico (-30%)

Sei spesso in viaggio per lavoro e vuoi monitorare casa in tua assenza? Prova la Telecamera Wi-Fi da esterno Tapo, oggi disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 34 euro con uno sconto maxi del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Approfitta il prima possibile della mega promozione, non capita tutti i giorni!

Telecamera Wi-Fi da esterno Tapo: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da esterno Tapo, in primis, è dotata di app control ed è ideale per installazioni in scenari outdoor così da avere un monitoraggio perfetto degli ambienti esterni a casa o all’ufficio.

Questo modello è in grado di tenere sotto controllo le aree sensibili della tua casa o della tua attività, come l’ingresso o gli accessi secondari, grazie alla qualità video 2K, alla rotazione Pan-Tilt (360° sull’asse orizzontale e 130° su quello verticale), ai faretti integrati per registrare video a colori anche in notturna e a specifici algoritmi AI.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai: basterà scaricare l’app Tapo sul tuo smartphone così riceverai immediatamente un avviso quando il dispositivo rileva un movimento sospetto. Inotre è in grado di innescare il pratico allarme integrato per mettere in fuga eventuali visitatori indesiderati in qualsiasi momento.

Tra l’altro, le innovative funzionalità Person Detection e Smart Tracking permettono di riconoscere le persone e seguirne i movimenti, inviandoti notifiche tramite app solo quando è davvero necessario.

