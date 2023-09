Telecamera Wi-Fi in offerta: rendi casa tua una fortezza con 29 euro!

Dotarsi di una piccola telecamera da interno per proteggere la propria casa oggi è diventato quasi un must have, sia perché i furti sono in esponenziale aumento sia perché gli accessori sono piccoli e funzionali. Proprio come la telecamera TP-Link Wi-Fi Tapo C210 da interno, con una risoluzione grafica a 2K (3MP), utile per la videosorveglianza, la migliore visione notturna, l’arrivo di notifiche in tempo reale comodamente sul proprio smartphone, un comodo immagazzinamento dei dati su Cloud, una memoria MicroSD fino a 256GB. Nonché gli assistenti vocali più in auge: Alexa e Google Assistant. Sai quanto paghi il tutto? Solo 29,69 euro, grazie al 10% di sconto! Ma è un’offerta a tempo e conviene sbrigarsi!

Telecamera TP-Link Tapo C210 Wi-Fi: tutti i vantaggi

Passiamo in rassegna le caratteristiche tecniche e tutti i vantaggi portati in dote da questa telecamera TP-Link Wi-Fi, modello Tapo C210. Si tratta di una telecamera con un video di alta qualità, grazie alla risoluzione 2K(3MP) Full HD per immagini cristalline. E una visione notturna capace di raggiungere fino a 8 metri. Molto utile la rotazione fino a 360° sull’asse orizzontale. E’ in grado di rilevare i movimenti, inviando in modo istantaneo notifiche push quando viene intercettato un movimento. E’ dotato altresì di allarme acustico e luminoso integrato: innesca un effetto sonoro o luminoso per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

Molto utile poi la funzione Two-Way Audio bidirezionale, per comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera. Comoda poi l’archiviazione virtuale, con una MicroSD Card capace di immagazzinare dati fino a 256 GB. Ci troverai anche gli assistenti vocali più popolari in circolazione: Amazon Alexa e Google Assistant, così da poter controllare la telecamera con i tuoi comandi vocali. I genitori possono perfino impostare il rilevamento del pianto dei bambini in casa, così da poterli controllare anche se si trovano in altri ambienti domestici. Potrai attivare dei servizi aggiuntivi tramite l’abbonamento Tapo, che per i primi 30 giorni dall’acquisto è gratuito.

Insomma, rendi la tua casa una fortezza inespugnabile con la Telecamera TP-Link Tapo C210 Wi-Fi, a soli 29,69 euro, grazie allo sconto del 10%!

