Telecamera Wi-Fi Tapo: acquistala OGGI e approfitta dello SCONTO

Una telecamera Wi-Fi da esterno può fare la differenza quando si parla di protezione della nostra abitazione. Questa di Tapo, oggi in sconto su Amazon, può essere quella che fa per te: solo per oggi la trovi con l’8% di sconto, che fissa il prezzo finale a soli 54,99€.

Telecamera Wi-Fi Tapo: oggi la trovi su Amazon a un prezzo scontato, non lasciarti scappare l’occasione

Questa telecamera è in grado di svolgere egregiamente il suo lavoro grazie alla risoluzione 2K, la quale riesce a catturare ogni dettaglio non lasciando nulla al caso. Inoltre, dispone di una visione notturna a colori grazie ai faretti integrati che funzionano anche di notte. E non solo, perché con la copertura visiva a 360 gradi riesce a fornire un campo visivo orizzontale completo e verticale di 130 gradi per catturare tutto ciò che si trova intorno.

Grazie a Smart Motion Tracking-Tapo C510W puoi tenere costantemente traccia dei movimenti con una rotazione ad alta velocitò, in modo che non ti sfuggirà nessun movimento. È anche dotata di intelligenza artificiale: con Multiple Detection for Free-Smart AI identifica una persona e, se necessario, può addirittura avvisarti, impostando anche zone o limiti di attività completamente personalizzabili per ricevere solo le notifiche di cui hai bisogno.

Dispone di un allarme sonoro e luminoso che puoi personalizzare, regolando la luminosità in base alle tue preferenze. Archivierà tutti i video su una scheda SD fino a 512 GB o tramite il Cloud Tapo Care. È ultra resistente ai climi estremi grazie a IP65. Acquista oggi questa telecamera Wi-Fi da esterni di Tapo: solo per oggi in sconto dell’8% che fissa il prezzo finale a 54,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.