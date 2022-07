Telecamera WiFi da interno, ruota di 360°: come una GUARDIA

Non ci sono né se né ma, se vuoi mettere la casa in sicurezza non c’è bisogno di spendere un patrimonio così come di installare quaranta dispositivi diversi. Questa telecamera WiFi da interno è più che sufficiente grazie a tutto ciò che integra al suo interno.

Spesa minima in tutti i sensi, ti basta aprire la pagina di Amazon e spuntare il coupon per risparmiare all’istante. Prezzo finale di soli 47,99€ quindi non perdere tempo.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime, la ricevi a casa in un giorno se sei abbonato.

Telecamera WiFi interna: per le vacanze e per il resto dell’anno è oro

Questa telecamera WiFi non ti fa perdere di vista neanche uno spiraglio della tua casa, grazie alla sua lente che rotea puoi stare sicuro che non ti passerà niente sott’occhio. La metti in un posto strategico ed ecco che ti tiene sotto controllo qualunque ambiente in una sola mossa.

Eccezionale perché la controlli direttamente da smartphone, che tu sia vicino o lontano da casa di chilometri non ha importanza. Ti dico subito che hai l’applicazione gratuita sia su Android che iOS e se hai un assistente intelligente come Amazon Alexa, puoi sfruttare pure lui per la gestione.

Lente Full HD a 360° e tante altre tecnologie. Non mancano all’appello, infatti:

la visione notturna ultra dettagliata;

ultra dettagliata; l’audio bidirezionale e quindi la presenza di un microfono;

e quindi la presenza di un microfono; il rilevatore di movimento con notifica push immediata.

La crociera può essere impostata anche su automatica per lasciare tutta l’autonomia del caso alla telecamera stessa.

Insomma, un successo assicurato. Cosa fai, te ne privi?

Acquista al volo la tua telecamera WiFi da interno a soli 47,99€, mi raccomando spunta il coupon con un solo click. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.