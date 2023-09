Telecamera Wifi interna Full HD Beghelli: la tua CASA al SICURO con 19€

La telecamera WiFi interna Full HD di Beghelli è una soluzione di sicurezza avanzata per la tua casa o il tuo ufficio. Il dispositivo registra video in alta definizione Full HD, offrendo una qualità di immagine nitida e dettagliata. Questo è essenziale per catturare chiaramente i dettagli nei video di sorveglianza. Comprala oggi su Amazon a soli 19€ con le spedizioni gratuite via Prime.

La telecamera WiFi interna Full HD di Beghelli

La telecamera è dotata di un sensore di movimento che rileva qualsiasi attività nella sua area di copertura. Quando viene rilevato un movimento, la telecamera inizia a registrare e invia notifiche al tuo smartphone o dispositivo collegato. Grazie ai LED infrarossi integrati, la telecamera offre una visione notturna efficace fino a 10 metri di distanza. Questo significa che è in grado di monitorare la tua casa o il tuo ufficio anche al buio.

Puoi controllare la telecamera e visualizzare i video direttamente dal tuo smartphone attraverso un’applicazione dedicata. Questo ti consente di avere accesso alle immagini di sorveglianza in tempo reale ovunque tu sia. Il dispositivo è dotato di audio bidirezionale, il che significa che puoi ascoltare e parlare attraverso la telecamera. Questa funzione è utile per comunicare con chiunque sia nell’area monitorata.

Puoi scegliere di memorizzare i video su una scheda microSD (non inclusa) o utilizzare il servizio di archiviazione cloud offerto da Beghelli per conservare in modo sicuro i tuoi video. La telecamera è progettata per un’installazione semplice e può essere posizionata ovunque sia necessaria.

La possibilità di archiviare i video in locale o su cloud garantisce una maggiore flessibilità nella gestione delle registrazioni. Con questa telecamera, puoi avere la tranquillità di sapere che la tua proprietà è sotto controllo, anche quando sei lontano.

