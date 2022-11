Le festività di fine anno sono per molti l’occasione ideale per staccare la spina e concedersi una vacanza di alcuni giorni, sia in Italia che all’estero. Purtroppo però, in questo periodo dell’anno aumentano anche i problemi legati alla sicurezza delle case, con i ladri che spesso e volentieri entrano in azione. Come risolvere? Una grossa mano arriva dalle telecamere di videosorveglianza Arlo, da installare sia all’esterno che all’interno dell’abitazione. Fino ad oggi forse il loro prezzo impegnativo ti aveva scoraggiato nel finalizzare l’acquisto, ma proprio in questi minuti su Amazon sono in super sconto: anziché 1.000,00 euro le paghi soltanto 400,00 euro. È l’affare del giorno, o meglio dell’anno.

Telecamere di videosorveglianza Arlo Pro 3

Sono molteplici i punti di forza delle telecamere di videosorveglianza Arlo Pro 3. In primis l’ottima autonomia, con ciascuna ricarica che offre dai tre ai sei mesi di autonomica (la differenza si basa principalmente sul numero di video registrati, sulla loro qualità e sulle condizioni d’uso). A proposito di quest’ultime, puoi posizionare le telecamere Arlo Pro 3 anche all’esterno, essendo resistenti all’acqua e anche alle basse temperature (fino a -20 gradi).

La nuova versione porta in dote inoltre una maggiore definizione dei video (con il flusso che arriva fino a 2K), un grandangolo da 160° e il supporto all’HDR. In più c’è ora la sirena, che suona direttamente sulla camera, e la comunicazione audio due video in real time (non più dunque in modalità alternata). A tutto questo si aggiunge l’integrazione con Alexa, Google Home e le notifiche di Apple Watch.

Non perdere la super offerta del giorno di Amazon, metti in carrello ora il kit di 4 telecamere Arlo Pro 3 a un prezzo davvero eccezionale: soli 400,00€ rispetto ai 999,99€ di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.