Telecomando Bluetooth per TiKTok: per scorrere e gestire i video con un click GENIALE

Da oggi non è più necessario usare il dito per scorrere i video su TikTok. Proprio così: grazie a questo geniale telecomando Bluetooth puoi scorrere i video, fare doppio clic per mettere “Mi piace”, “mettere in pausa” e “riprodurre” senza “sforzo”. Di fatto non hai più bisogno di toccare il telefono. Realizzato in plastica ABS, sicura e rispettosa della pelle, ha un design ergonomico ad anello che lo rende comodo e bello da indossare. Compatibile con iOS/Android lo puoi avere a soli 22€ su Amazon con custodia di ricarica.

Telecomando Bluetooth per TiKTok

TikTok è entrato nella vita di tantissime persone in tutto il mondo grazie alla creatività e all’autenticità dei suoi creator. Ed è proprio a loro, alla community globale che il social attribuisce il grande merito di avergli fatto raggiungere milioni di persone di tutte le generazioni.

Perché se è vero che a usare l’app sono in prevalenza giovanissimi, è anche vero che il numero di adulti che entra nel “mondo” di TikTok è in continua crescita. E questi spesso non amano pare molto stare ogni volta a switchare da un filmato all’altro, nemmeno con un dito. Ecco perché questo geniale telecomando Bluetooth sta avendo un grande successo, venduto con custodia di ricarica.

Come accennato prima, basta indossarlo come un grosso anello o appenderlo dove si vuole, e con un semplice tocco puoi scorrere i video, fare doppio clic per mettere “mi piace”, “mettere in pausa” e “riprodurre”. Riprendere i video di TikTok sarà più facile, utilizzare con un supporto per cellulare o semplicemente fissare il telefono dove si vuole, non c’è più bisogno di toccare il display dello smartphone. Di fatto non hai più bisogno di toccare il telefono. Lo puoi avere a soli 22€ su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.