Telecomando di ricambio per Amazon Fire TV Stick con funzione vocale: prezzo BOMBA (19€)

Se sei un appassionato di cinema e serie TV, e il tuo Fire Stick non funziona bene, non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi questo eccellente telecomando di ricambio a soli 19€. TCon il supporto per Amazon Fire TV Stick 4K/Lite/2a generazione/3a generazione con funzione vocale, questo telecomando universale di ricambio è una bomba, e in breve potrai riavere tutta la smart TV che vuoi, un sacco di funzioni e divertimento per tutta la famiglia. Spedizioni gratis e veloci con Prime.

Telecomando universale di ricambio per Amazon Fire TV Stick 4K/Lite/2a generazione/3a generazione

Questo prodotto ti permette di sostituire i Fire Stick originali in tutte le loro funzioni: tutti i contenuti on demand delle tue piattaforme preferite (Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Infinity, Discovery+, Spotify e non solo) in Ultra HD, se la tua televisione lo supporta, ed è semplicissimo da usare, basta che lo colleghi alla TV e in un attimo accedi rapidamente alle tue app preferite, ai programmi in diretta e alle sezioni che usi più di frequente dal menu principale.

Il telecomando è completo, con pulsanti rapidi per accedere alle piattaforme principali, ma se preferisci puoi anche usare i controlli vocali e far fare tutto ad Alexa (con comandi per la TV). Trovare contenuti in 4K Ultra HD su Fire TV non è mai stato così semplice: basta premere un pulsante e chiedere “Alexa, cerca film in 4K” o sfogliare tra i contenuti consigliati sulla Home. Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce, trova velocemente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati.

Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando. Tutto super facile. Poi non hai nessun limite al divertimento e alle applicazioni da scaricare. Insomma, con appena 19 euro puoi avere un telecomando universale di ricambio con funzione vocale che ti permette di goderti tutta la smart TV che vuoi, una marea di funzioni e tanto divertimento assicurato per tutta la famiglia, con spedizioni velocissime e gratuite offerte da Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.