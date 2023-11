Telecomando IR Wi-Fi Smart in SUPER SCONTO!

Ecco il telecomando IR Wi-Fi Smart economico dalle mille funzionalità. Grazie alle offerte della Black Friday Week, il telecomando universale RM4 Mini è in super sconto Amazon. Il prezzo? Solo 25,97€! Approfittane subito!

Broadlink RM4 Mini: non sapevi di volerlo, ma è incredibile

Controllare da remoto TV, condizionatore e altri device con controlli IR è senza dubbio una cosa molto interessante. Poter temporizzare accensione e spegnimento, soprattutto in una camera da letto, può essere molto comodo.

Per questi e mille altri usi arriva in soccorso il Broadlink RM4 Mini: un dispositivo molto compatto, che si collega al Wi-Fi e si controlla comodamente attraverso la propria app.

Parliamo di un prodotto che, in moltissimi casi, aiuta a gestire in modo semplice i device che si utilizzano maggiormente in casa. Non solo: la piattaforma di Broadlink è in grado di farti gestire tutti questi device con il solo uso della voce. Il dispositivo infatti è compatibile con Alexa, Google Assistant oltre che il protocollo IFTTT.

Accoppiare i dispositivi IR è facilissimo: dopo aver collegato al Wi-Fi il dispositivo, basterà seguire la procedura guidata per controllare tutti i device nel raggio dell’accessorio. L’applicazione è inoltre in grado di controllare contemporaneamente più di un RM4 Mini: acquistandone uno per ogni stanza di casa, potrete controllare tutti i device compatibili.

Da non sottovalutare la presenza di un termometro interno: permette in questo modo di controllare la temperatura della stanza per decidere se accendere o meno da remoto il condizionatore caldo o freddo che sia.

Il telecomando IR Wi-Fi Smart economico Broadlink RM4 Mini oggi è in promozione per la Black Friday Week su Amazon. Il prezzo? Solo 25,97€: un prezzo davvero concorrenziale considerando le sue caratteristiche e grandi doti smart.

