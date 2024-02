Telecomando originale per Smart TV Samsung in offerta a 31,99€ su Amazon (disponibilità limitata)

Il telecomando originale per Smart TV Samsung QLED, con i pulsanti video Netflix – Rakuten TV – Prime Video, è in offerta su Amazon a 31,99 euro. Nel momento in cui scriviamo ne rimangono disponibili soltanto cinque, quindi la promozione potrebbe terminare tra poco per esaurimento scorte.

Nello specifico, il telecomando Samsung in offerta è quello originale il modello BN59-01330B, ma è compatibile anche con tutti gli altri Smart TV QLED del marchio coreano. Il suo principale punto di forza è la semplicità d’uso: per utilizzarlo, infatti, non c’è bisogno di alcuna programmazione né di modificare impostazioni o altro, ma semplicemente si devono aggiungere due batterie AAA.

Oltre che con lo Smart TV QLED BN59-01330B, il telecomando Samsung in offerta su Amazon è compatibile tra gli altri anche con i seguenti modelli: GQ55Q60T, GQ50Q60T, GQ43Q60T, 85Q70T, 82TU8000, 75TU8000, 75Q950TS, 75Q900T, 75Q80T, 49Q80T.

Come accennato prima, per funzionare non occorre né selezionare un’impostazione specifica né effettuare alcuna programmazione. Tutto quello che occorre è aggiungere due batterie AAA, non incluse nella confezione di vendita.

Da segnalare anche la presenza dei pulsanti Netflix e Prime Video, così da collegarsi immediatamente alle piattaforme streaming preferite. Oltre a loro due, c’è anche il pulsante per il servizio Rakuten TV.

Il telecomando originale Samsung per i modelli Smart TV QLED è in offerta a soli 31,99 euro su amazon.it invece di 36,26 euro. La promozione è disponibile fino a esaurimento scorte (ne rimangono solo 5 disponibili, numero che potrebbe diminuire ancora).

