Telecomando universale IR BroadLink RM4 pro compatibile con Alexa a meno di 27 euro su Amazon

La caratteristica più interessante di BroadLink RM4 pro è l’ampia varietà di dispositivi che supporta. Quasi tutto può essere aggiunto all’app e controllato dal telefono o dall’assistente vocale. Ciò significa che può controllare TV, ventilbatori, tende o tapparelle motorizzate, umidificatori, telecamere, interruttori della luce, porte del garage, altoparlanti e altro ancora con un singolo tocco. Acquistalo ora su Amazon a soli 26,39€ invece di 32,99€.

Il dispositivo stesso è un hub nero semplice e leggero ed è dotato di una luce di stato a LED, utile durante l’installazione. Può essere posizionato all’interno del range degli altri apparecchi che si desidera controllare, purché l’unità RM 4 pro possa essere collegata alla parete.

Come molti dispositivi sul mercato, Broadlink RM4 pro si connette solo a una rete a 2,4 GHz, che in genere non è un grosso problema, solo qualcosa da tenere a mente quando si sceglie un dispositivo come questo. Anche il tuo telefono dovrà essere connesso alla stessa rete durante la configurazione, ma in seguito potrai utilizzare l’app da una rete diversa o fuori casa.

Il Broadlink RM4 pro non è direttamente compatibile con HomeKit, tuttavia, a meno che non utilizzi qualcosa come Hoobs o Homebridge, può comunque essere un’utile aggiunta alla tua casa. Questo telecomando universale Broadlink combina tutti i dispositivi che vogliamo utilizzare nella sua app. Altri assistenti vocali compatibili con Broadlink RM4 pro sono Amazon Alexa e Google Home e possono anche essere integrati in IFTTT.

Il Broadlink RM4 pro supporta un sensore di temperatura e umidità, incluso in un cavo USB che puoi acquistare separatamente o con il dispositivo. Questo sensore permette di creare diverse automazioni a seconda di ciò che rileva. Potresti aggiungere, ad esempio, un’automazione in cui si accende un ventilatore a soffitto se la temperatura nella stanza raggiunge i 25 gradi.

L’aggiunta della tua posizione durante la configurazione consentirà all’app di mostrare le condizioni meteorologiche attuali intorno a te, quindi potresti anche impostare automazioni per far funzionare un termosifone se la temperatura scende al di sotto di una soglia impostata. Oppure puoi impostare altri trigger, come l’esecuzione di un determinato dispositivo a un’ora specifica del giorno, quando viene utilizzato un altro dispositivo o ogni determinato numero di minuti. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.