Telecomando Universale per smart tv Samsung a soli 5 euro, prendilo adesso!

Il telecomando della tua smart tv Samsung non funziona più bene da tempo? I tastini si sono induriti o fanno interferenza tra loro?! Allora è venuto il tempo di prendere un telecomando universale, che sarà utilizzabile anche nel caso in cui cambierai tv. In realtà, alla luce del prezzo che pagheresti prendendolo ora, potrebbe essere preso per tenerlo come riserva. Infatti, solo oggi lo paghi 5,40 euro, grazie allo sconto del 34%! Meglio sbrigarsi, prima che gli algoritmi che muovono i prezzi o gli esperti di Amazon ci ripensino!

Telecomando universale smart tv Samsung: tutti i vantaggi

Partiamo dall’aspetto che interessa di più quando si parla di un telecomando universale: la compatibilità coi modelli. L’ottima notizia è che il modello in offerta ora è compatibile con BN59-01199F AA59-00666A AA59-00741A AA59-00600A AA59-00622A BN59-01178W AA59-00786A AA59-00602A AA59-00603A AA59-01180A AA59-01289A BN59-01268D BN59-01175N. Esso adotta un nuovo chip intelligente aggiornato, una trasmissione di rilevamento multi-angolo, una distanza di trasmissione più lunga e prestazioni più stabili, sostituirà perfettamente il tuo vecchio telecomando danneggiato e coprirà tutte le funzioni del telecomando originale.

Per quanti lo fanno cadere spesso, diciamo poi che il guscio è realizzato in robusta plastica ABS, resistente alla caduta e all’usura. Inoltre, il corpo è piccolo e non facile da far scorrere, i tasti sono morbidi e reattivi e puoi ottenere feedback rapidamente con un solo tocco. Quindi può essere ideale anche per le persone anziane o per chi ha problemi di presa manuale. Inoltre, nessuna programmazione o configurazione viene richiesta al primo utilizzo, il telecomando funziona quando le batterie sono inserite. Quindi può essere usato facilmente anche dalle persone meno brave con la tecnologia, che non dovranno applicare chissà quale combinazione di tasti o riti magici per farlo funzionare!

Insomma, a parte il prezzo irrisorio di 5 euro, vale proprio la pena per quanto descritto prima. Ma meglio muoversi, stanno finendo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.