Telecomando Universale per TV Samsung a soli 5 euro: avrai tutte le piattaforme a portata di dito!

Il Telecomando Universale per TV Samsung RM-1729 è ideale per lo zapping più sfrenato. Per tanti generi di tv Samsung: LCD, LED, UHD QLED, 3D, 4K, HDTV, HDR. Ci trovi i tasti per le principali piattaforme streaming: Come Netflix, Prime video, Rakuten-TV, Disney+ tasto di scelta rapida.

Telecomando Universale TV Samsung RM-1729: le caratteristiche

Nuovo telecomando universale di aggiornamento più nuovo per Samsung Smart TV. Compatibile con il modello remoto Samsung: BN59-01242A, BN59-01298G, BN59-01312H, BN59-01259B, BN59-01298L, BN59-01327B, BN59-01259D, BN59-01300F, BN59-01328A,BN59-01259E,BN59-01300G, BN59-01330B, BN59-01260A, BN59-01300J, BN59-01330C, ecc. Tutti i modelli Samsung. Il telecomando è progettato con 6 pulsanti di streaming popolari, tra cui Netflix, Prime-Video, Samsung TV Plus, Rakuten-TV, Disney+ e WWW, puoi passare comodamente alla tua applicazione preferita. Non viene fornito con la funzione vocale.

Segnale più forte della tecnologia a infrarossi, la funzione di controllo remoto con distanza più lontana e risposta rapida, seguendo il movimento della pagina TV senza ritardo. È realizzato con materiali di alta qualità e materiale in silicone, durevole per un consumo di tempo a lungo. Questo è un telecomando a infrarossi, funziona subito fuori e senza alcuna impostazione. Inserisci batterie 2*AA per sostituire perfettamente il telecomando originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.