Telecomando universale WiFi intelligente IR: offerta pazzesca su Amazon

RM Mini3 WiFi Smart Home Hub trasforma il tuo smartphone in un telecomando universale e integra il controllo dei dispositivi di home entertainment e domotica in un'unica app chiamata "BroadLink".

Il segnale a infrarossi è stabile e affidabile: basterà collegarlo ad internet e tutti i tuoi dispositivi saranno controllati da questo HUB IR in un’unica app mobile (supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz. Il nome o la password Wi-Fi non dovrebbero contenere caratteri non ASCII e la lunghezza non deve superare i 32 caratteri).

Inoltre puoi utilizzare il controllo remoto in qualsiasi momento: crea attività personalizzate per controllare a distanza i tuoi elettrodomestici con il tuo smartphone ovunque tu voglia nell’app “BroadLink“. Presente la modalità casa/fuori casa, modalità sonno/riattivazione, e il supporto per gli interruttori intelligenti multi-dispositivo.

La versione più recente di RM Mini3 supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz. Puoi controllare la pagina partnerShip sul sito web ufficiale di BroadLink per vedere tutti i marchi supportati e la libreria di codici IR.

