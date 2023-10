Telecomando vocale Alexa: salva i tuoi polpastrelli dallo zapping selvaggio!

Se sei uno di quell* sempre col telecomando della Tv tra le mani e cambia continuamente canali o alza o abbassa il volume, forse è giunto il momento che ti doti di un telecomando vocale Alexa! Potresti approfittare di questo sconto del 25% che ha portato il prezzo del Telecomando vocale Alexa Pro, con funzionalità Trova il mio telecomando, comandi per la TV e pulsanti retroilluminati, a 29,99 euro! Le tue dita ti ringrazieranno.

Prendi il telecomando vocale Alexa

Molto utile la funzione Trova telecomando, che ti eviterà l’infinita ricerca del telecomando tra i cuscini: usa un dispositivo Alexa, l’App Alexa o l’App Fire TV e il tuo telecomando vocale Alexa | Pro emetterà un suono! Ti basterà semplicemente dire: “Alexa, trova il mio telecomando”! Importante poi il fatto che i pulsanti siano retroilluminati, così potrai usarlo comodamente anche al buio, senza necessità di accendere la luce!

Crea le tue scelte rapide per passare facilmente ai tuoi canali preferiti, le app e molti comandi di Alexa. E’ dotato di un nuovo pulsante di scelta rapida per accedere al menu Bluetooth sullo schermo e associare rapidamente le tue cuffie senza fili. Puoi controllare facilmente l’accensione, il volume e la navigazione della TV in diretta con i pulsanti dedicati ai canali. Il tutto da un unico telecomando. Oltre alla tv, puoi anche controllare il volume di altri dispositivi smart presenti in casa.

Dunque, acquista il telecomando vocale Alexa pro adesso: risparmi fino al 25%, pagandolo come detto nell’incipit solo 29,99 euro!

