Telefoni, ricevi notifiche social e monitori la salute dal polso: questo smartwatch è una BELVA (34€)

Lo smartwatch Gydom rappresenta una soluzione completa per chi cerca un orologio intelligente ricco di funzionalità. Con la capacità di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, questo smartwatch offre un’esperienza di comunicazione senza soluzione di continuità.

La sua compatibilità con Alexa, il famoso assistente virtuale, aggiunge un livello di praticità consentendo il controllo vocale per una varietà di comandi e richieste. Doppio sconto col coupon arrivi a risparmiare oggi il 60% e a pagarlo dunque solo 34€ incluse le spese di spedizione gratuite via Prime.

Lo smartwatch Gydom è un gioiellino di tecnologia

Con un ampio display da 1.8 pollici, il Gydom Smartwatch offre una visione chiara delle informazioni, dei dati fitness e delle notifiche. Il touch screen intuitivo semplifica la navigazione attraverso le varie funzioni, inclusi contapassi, monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca e livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Queste funzioni avanzate forniscono dati preziosi per il monitoraggio e il miglioramento del tuo benessere generale.

La resistenza all’acqua IP68 rende questo smartwatch adatto per essere indossato anche durante le attività sportive o sotto la pioggia, garantendo la massima versatilità. Inoltre, il design elegante lo rende adatto a qualsiasi occasione, dall’allenamento in palestra alle riunioni di lavoro o alle uscite sociali.

Una delle caratteristiche distintive di questo smartwatch è la possibilità di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Questa funzione è particolarmente comoda durante l’allenamento o quando si è in movimento.

In conclusione, lo smartwatch Gydom unisce funzionalità avanzate e design elegante per offrire un’esperienza completa agli utenti. Che tu stia cercando un compagno per il fitness o uno smartwatch intelligente per semplificare la tua vita quotidiana, questo dispositivo è progettato per soddisfare le tue esigenze. Fallo subito tuo col doppio sconto Amazon: col coupon arrivi a risparmiare oggi il 60% e a pagarlo dunque solo 34€ incluse le spese di spedizione gratuite via Prime.

