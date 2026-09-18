Telefonia, scattano gli aumenti: chi sarà coinvolto dalla maggiorazione

Per alcuni clienti della telefonia fissa stanno per cambiare le condizioni economiche, con un aumento mensile che entrerà in vigore nei prossimi mesi.

La modifica non interesserà tutti indistintamente e sarà comunicata direttamente agli utenti coinvolti attraverso la fattura. Per capire se la propria linea rientra nella rimodulazione sarà quindi importante controllare con attenzione le comunicazioni contrattuali ricevute dall’operatore.

Rimodulazione da 2,99 euro al mese: chi sarà coinvolto e quando scatta

La nuova rimodulazione TIM non riguarda tutti i clienti, ma solo una parte degli utenti di telefonia fissa. L’aumento sarà di 2,99 euro al mese e scatterà con le bollette successive al 1° novembre 2026, data da cui entreranno in vigore le nuove condizioni.

I clienti coinvolti riceveranno una comunicazione nella fattura di linea fissa di settembre 2026. Lì saranno indicati l’importo, la data di partenza dell’aumento e i diritti previsti. Al momento non c’è un elenco pubblico delle offerte interessate: per sapere se si rientra nella modifica bisognerà quindi controllare la comunicazione inviata da TIM al titolare del contratto. Per molti, la conferma arriverà leggendo la bolletta, nella parte dedicata alle comunicazioni contrattuali. Poche righe, ma da non saltare.

Le ragioni indicate da TIM e le promozioni che restano fuori

TIM spiega che la modifica nasce da “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti” legate all’aumento del traffico dati. In altre parole, pesa l’uso sempre più intenso della rete domestica: streaming, smart working, videogiochi online, cloud e dispositivi connessi hanno cambiato le abitudini delle famiglie, anche sulle linee fisse tradizionali.

L’operatore precisa però che le promozioni già attive non saranno toccate, almeno secondo quanto indicato nella comunicazione diffusa. In alcuni casi, dopo una verifica della copertura tecnica, i clienti potranno chiedere il passaggio a una tecnologia più veloce, come FTTH o FWA, chiamando il 187. TIM segnala anche la possibilità di mantenere il numero telefonico e, dove disponibile, risparmiare 1 euro al mese rispetto al canone attuale. Non è però un passaggio automatico: dipende dalla copertura e dal profilo commerciale del cliente.

Recesso senza penali o cambio operatore: termini e modalità per la richiesta

Chi non accetta l’aumento può esercitare il diritto di recesso oppure passare a un altro operatore senza penali e senza costi di disattivazione. C’è però una scadenza da rispettare: la richiesta va inviata entro il 30 novembre 2026.

I canali indicati da TIM sono diversi: Servizio Clienti 187, Area Clienti MyTIM, posta all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma), PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it oppure un negozio TIM. Nelle richieste scritte va allegata una copia del documento d’identità del titolare del contratto e va inserita la causale “Modifica delle condizioni contrattuali”. La stessa dicitura deve essere usata anche da chi sceglie il cambio operatore, così da legare la migrazione alla rimodulazione annunciata. È un passaggio formale, ma serve a evitare addebiti non dovuti.