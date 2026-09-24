Telepass: 1 anno gratis e 200 euro in regalo

Telepass mette sul piatto un anno senza canone e fino a 200 euro di cashback per i nuovi clienti che scelgono la formula Telepass Sempre.

La promozione comprende diversi servizi legati alla mobilità, dai pedaggi al carburante fino alla ricarica elettrica. Prima di attivarla, però, conviene guardare bene requisiti, durata e modalità di utilizzo del bonus.

Codice AUTUNNO200: cosa prevede l’offerta

La promozione Telepass Sempre, secondo quanto indicato nella pagina ufficiale dell’iniziativa, può essere attivata utilizzando il codice AUTUNNO200. Il vantaggio principale è chiaro: dodici mesi di abbonamento gratuito.

A questo si aggiunge un cashback fino a 200 euro, da usare su alcune spese legate alla mobilità. In sostanza, chi aderisce può utilizzare il servizio senza pagare il canone per il primo anno e ricevere rimborsi parziali su costi precisi.

Non vale però per tutti in automatico: l’offerta è riservata ai nuovi clienti che attivano Telepass Sempre seguendo le modalità indicate dalla società. Il passaggio decisivo resta il codice promozionale. Senza AUTUNNO200, il pacchetto non viene applicato.

Abbonamento, dispositivo e costi dopo il primo anno: cosa bisogna sapere

Con Telepass Sempre, il cliente riceve il dispositivo Telepass da mettere in auto per pagare in automatico il telepedaggio. Nell’offerta, spiega la società, non sono previsti né costi di spedizione né costi di attivazione per il dispositivo.

Finito il primo anno gratuito, però, l’abbonamento passa al prezzo ordinario di 4,90 euro al mese, salvo eventuali cambi contrattuali o nuove condizioni comunicate dall’azienda. Il dispositivo può essere collegato a due targhe, una possibilità comoda per chi usa due auto in famiglia o alterna i mezzi per lavoro.

Dall’app ufficiale Telepass si possono controllare le spese, gestire i servizi collegati e verificare le operazioni effettuate. Tra le funzioni incluse ci sono anche la sosta sulle strisce blu senza commissioni, dove il servizio è disponibile, alcuni parcheggi convenzionati, il pagamento del bollo auto e altri servizi di mobilità indicati nell’app. C’è poi il capitolo degli sconti su alcune tratte: Telepass parla di agevolazioni su 19 tratte, da controllare in base al percorso e alle condizioni previste.

Cashback su pedaggi, carburante e ricarica elettrica: come usare il bonus

Il pacchetto promozionale prevede fino a 200 euro di cashback, divisi in due parti: 150 euro per carburante presso stazioni convenzionate o per ricarica elettrica, e 50 euro legati ai pedaggi autostradali. Il rimborso, quindi, non è libero: vale solo su spese precise e sui servizi supportati da Telepass.

Per chi viaggia spesso in autostrada, o usa l’auto ogni giorno per tragitti medio-lunghi, il vantaggio può farsi sentire già nel giro di poche settimane. Dipende dalle abitudini. Un pendolare che fa rifornimento con regolarità, per esempio, può usare più facilmente la quota sul carburante rispetto a chi prende l’auto solo nel fine settimana. Lo stesso vale per chi guida un’elettrica e si serve di punti di ricarica compatibili.

Prima di aderire, meglio controllare nell’app o sul sito ufficiale Telepass quali servizi sono abilitati, quali soglie sono previste e in quali tempi viene accreditato il cashback. In questo modo si può capire subito quanto l’offerta sia realmente conveniente in base alle proprie abitudini di viaggio.