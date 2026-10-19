Telepedaggio, quanto costa davvero: Telepass, UnipolMove e MooneyGo a confronto

Un confronto utile soprattutto a chi viaggia spesso, per lavoro o durante le partenze estive. Sul tavolo ci sono costi, attivazione, servizi collegati e copertura anche fuori dai confini nazionali. Dopo anni di sostanziale monopolio, dal 2022 il mercato del telepedaggio si è aperto alla concorrenza, con l’arrivo di UnipolMove e poi di MooneyGo. Per gli automobilisti significa più scelta, ma anche qualche voce in più da leggere con attenzione. Il dispositivo sul parabrezza può sembrare lo stesso. Le condizioni, però, cambiano eccome.

Per sottoscrivere un contratto con Telepass, UnipolMove o MooneyGo si può partire dal sito, dalle rispettive app oppure, in diversi casi, da un punto vendita fisico. Telepass, grazie a una presenza più lunga sul mercato, resta quello con la rete più ampia: sito ufficiale, app, banche convenzionate, Telepass Store, centri servizi, alcuni Vodafone Store ed Eni Live abilitati. UnipolMove sceglie una strada più essenziale: attivazione online, app dedicata e possibilità di rivolgersi alle agenzie UnipolSai.

MooneyGo, invece, permette di attivare il servizio tramite sito, app e punti vendita Mooney, un canale già familiare a chi usa tabaccherie e ricevitorie per pagamenti e operazioni quotidiane. Una volta completata l’attivazione, il dispositivo va collegato alla targa e sistemato correttamente sul parabrezza. Sembra un dettaglio, ma al casello fa la differenza.

Canoni, flat e pay per use: quanto costa davvero il telepedaggio

La vera differenza tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo si vede soprattutto nei costi fissi e nelle formule a consumo. Il pedaggio autostradale non cambia: la tariffa resta quella prevista, qualunque sia l’operatore scelto. A cambiare sono canoni, costi di attivazione, secondo dispositivo e servizi inclusi. Telepass Sempre è gratis per il primo anno per i nuovi clienti, poi costa 4,90 euro al mese; il secondo dispositivo costa 3,88 euro al mese.

Un dispositivo di telepedaggio sul parabrezza mentre l’auto si avvicina al casello autostradale, tema del confronto tra servizi in Italia.

Per chi non vuole un canone fisso c’è Telepass Grab&Go: dispositivo a 19,90 euro, attivazione a 14,90 euro, poi 1 euro al giorno quando lo si usa per il pedaggio e un altro euro al giorno se si usano servizi aggiuntivi. Una formula che va pesata in base a quanto si viaggia davvero.

UnipolMove Base offre i primi 12 mesi gratuiti, poi prevede un canone di 2,50 euro al mese, con secondo dispositivo senza costi aggiuntivi. La versione Pay per Use richiede 5 euro di attivazione e costa 1 euro per ogni giorno di utilizzo. MooneyGo Abbonamento prevede 5 euro di attivazione e 2,50 euro al mese. La formula a consumo, invece, comporta 10 euro di attivazione e 3,90 euro al mese solo nei mesi in cui il dispositivo viene usato. Cifre contenute, certo. Ma a fine anno possono pesare.

Oltre il casello: parcheggi, Area C, carburante e servizi digitali

Il telepedaggio ormai non serve più solo a passare il casello senza fermarsi. Le tre piattaforme hanno allargato l’offerta e il dispositivo, insieme all’app, è diventato uno strumento per pagare parcheggi, accessi urbani, carburante e altri servizi legati alla mobilità. Anche qui, però, le differenze non mancano.

Telepass resta quello con il catalogo più ricco: pedaggio in Italia, strisce blu in oltre 350 Comuni, carburante in più di 6.700 stazioni, bollo auto e moto, lavaggio, revisione, ricarica elettrica in oltre 46 mila punti, taxi, sharing mobility, treni, trasporto pubblico locale, traghetti, skipass, PagoPA, Area C Milano, parcheggi convenzionati e servizi come il Venezia Pass. Non tutti useranno tutto, naturalmente. Ma per chi si muove spesso tra auto, città e trasferte può essere un vantaggio concreto.

UnipolMove include, tra gli altri servizi, Area C Milano, parcheggi convenzionati, taxi, carburante, bollo, PagoPA, bollettini, skipass e traghetti sullo Stretto di Messina. MooneyGo offre a sua volta accesso all’Area C, traghetti sullo Stretto, parcheggi, trasporto pubblico, biglietti treno e bus, taxi, sharing e strisce blu. Il punto in comune, quello più pratico, riguarda soprattutto parcheggi convenzionati e Area C: si entra, il pagamento passa dall’app o dal conto associato e si evita quella dimenticanza che spesso finisce in multa.

Dove funzionano: Italia, Europa e limiti delle offerte

Quanto alla copertura, Telepass, UnipolMove e MooneyGo funzionano sulle autostrade italiane nelle corsie abilitate al telepedaggio, riconoscibili dal simbolo del Telepass e dalla bandiera europea. Fuori dall’Italia, però, le strade si dividono. Telepass e UnipolMove permettono di pagare i pedaggi anche in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, usando lo stesso dispositivo e con le tariffe previste nei singoli Paesi. MooneyGo, secondo le condizioni attuali, resta invece limitato all’Italia.

Per chi viaggia all’estero, Telepass Europeo costa 2,40 euro al mese solo in caso di utilizzo, con attivazione a 5 euro. UnipolMove Europeo è gratis per il primo anno, poi costa 2,90 euro al mese per il primo dispositivo e 1 euro al mese per l’eventuale secondo, con attivazione e consegna gratuite in Italia. In viaggio bisogna comunque fare attenzione alla segnaletica locale: in Francia e Spagna si seguono le corsie con la T, in Portogallo quelle con la V, in Croazia le indicazioni ENC o FAST ENC su sfondo verde.

C’è poi un’altra differenza: Telepass consente anche l’acquisto di e-vignette per Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca, utile per chi attraversa più Paesi in auto. Alla fine la scelta dipende dall’uso: chi viaggia solo in Italia guarderà soprattutto al canone; chi si muove spesso in Europa dovrà valutare copertura e costi extra; chi usa molti servizi in città farà bene a controllare l’app, non solo il dispositivo sul parabrezza.