Telesoccorso Beghelli Salvavita Pocket con GPS: proteggi chi ami con 95€ (-30%)

Il dispositivo di telesoccorso portatile Beghelli Salvavita Pocket è un’innovativa soluzione progettata per offrire sicurezza e tranquillità, specialmente per gli anziani e coloro che conducono uno stile di vita attivo. Dotato di numerose funzionalità avanzate, questo dispositivo fornisce un accesso rapido a chiamate di emergenza e monitoraggio della posizione tramite GPS.

Telesoccorso portatile Beghelli, e ti senti più sicuro

Grazie alla presenza di una nano SIM card, il dispositivo è in grado di effettuare chiamate direttamente alla centrale operativa di assistenza o ai contatti preimpostati con un semplice tocco di un pulsante. Il Salvavita Pocket è dotato di funzionalità aggiuntive, come il sensore di caduta, che rileva automaticamente situazioni di emergenza e attiva le procedure di soccorso necessarie.

Il sistema GPS integrato consente inoltre di localizzare rapidamente la posizione dell’utente in caso di necessità di assistenza.

Inoltre, il dispositivo è dotato di vivavoce, il che consente di comunicare facilmente con gli operatori di assistenza senza dover utilizzare le mani. Questa funzionalità è particolarmente utile in situazioni di emergenza in cui l’utente potrebbe essere impossibilitato a utilizzare il telefono in modo convenzionale.

In conclusione, il dispositivo di telesoccorso portatile Beghelli Salvavita Pocket rappresenta una soluzione completa e affidabile per garantire la sicurezza e il benessere degli anziani e di coloro che conducono uno stile di vita attivo. Con la sua combinazione di funzionalità avanzate e facilità d’uso, offre una tranquillità inestimabile sia per gli utenti che per i loro familiari.

