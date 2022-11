Televisore che RINASCE con questa TV BOX Android (50€)

Se vuoi rendere il tuo vecchio televisore super Smart senza doverne comprare uno nuovo allora devi assolutamente avere questo TV Box con Android 11 di Magcubic.

Su Amazon lo trovi a soli €50 grazie a un risparmio di €15 dovuto allo sconto del 23% sul suo prezzo originale. È veramente un’ottima offerta quindi non lasciartela scappare e completa subito l’acquisto.

Ricordati che se attivi Prime sul tuo account Amazon potrai riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce su tutto il territorio italiano grazie al servizio in abbonamento.

Goditi una TV intelligente grazie a questo straordinario TV box Android

Se vuoi rendere il tuo vecchio televisore Smart ma con una marcia in più, allora dovrai assolutamente acquistare questo straordinario TV Box con Android 11 di Magcubic. Ti verrà fornito con una seria di cavi e gadget in modo da poterti godere di tutti i tuoi contenuti con il massimo della potenza e del comfort possibile.

Infatti compreso nel prezzo avrai: il telecomando (con batterie non incluse), una mini tastiera Bluetooth, un cavo HDMI per il collegamento con il televisore, un cavo di alimentazione e ad un pratico manuale per l’utente.

Come ti suggerisce il nome, questo TV Box che si basa su sistema operativo Android 11, vanta una connessione WiFi alla tua rete internet ed è dotato di 4 GB di RAM e ben 64 GB di memoria che potrai ampliare fino a 1 TB tramite SD o hard disk esterno. Con questo dispositivo potrai goderti tutte le applicazioni di streaming che vuoi da Netflix a DAZN anche sul tuo vecchio televisore.

Inoltre essendo un dispositivo su base Android potrai installare tutte le applicazioni che vorrai come trasformando la tua TV in un tablet all’avanguardia ultra potente. In caso il tuo televisore non abbia un attacco HDMI potrai tranquillamente prendere un adattatore per poter utilizzare questo super Box.

Non aspettare ulteriormente e acquista subito su Amazon il tuo TV Box con Android 11 di Magcubic allo straordinario prezzo di 50,99€ grazie all’offerta del 23% di sconto che ti permette di risparmiare ben €15.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.