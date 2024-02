Televisore Miia da 24'' a 79€: piccola ed economica la METTI DOVE VUOI

Il televisore Miia MT24DH02 è un’ottima scelta per tutti coloro che cercano una TV di dimensioni compatte ma con buone prestazioni. Con uno schermo da 24 pollici, offre una risoluzione HD che assicura immagini nitide e dettagliate per una piacevole esperienza di visione. Il tutto a un prezzo incredibile, su eBay, di appena 79€. Incredibile, non è vero? Ah, le spedizioni sono gratuite.

Televisore Miia da 24”, piccola, economica e utile

Dotato di tecnologia LED, questo televisore garantisce una buona luminosità e un basso consumo energetico, contribuendo così a ridurre i costi di gestione. Inoltre, supporta la ricezione digitale terrestre con lo standard DVB-T2 e il codec HEVC MAIN 10, assicurando una ricezione di alta qualità dei canali televisivi.

Grazie alle sue dimensioni compatte, il televisore è perfetto per essere posizionato in ambienti come la cucina, la camera da letto o l’ufficio, offrendo la possibilità di godersi i programmi preferiti anche in spazi ridotti.

In conclusione, il Miia di questa offerta eBay è un televisore affidabile e versatile, ideale per chi cerca un dispositivo di dimensioni contenute ma con buone prestazioni e funzionalità da inserire magari in una cucina o in una stanza di piccole dimensioni, come seconda o terza televisione. Prendila adesso a un prezzo incredibile su eBay, con appena 79€ e le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.