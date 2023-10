Televisore da 24" a soli 88 euro: sta andando a RUBA!

Chi ti offre un televisore da 24 pollici (60cm), con monitor LED e HD, sistema audio Ready Dolby Audio, Triplo Tuner (DVB-T/T2-C-S/S2), porte HDMI e USB, collegabile con Apple TV, Google TV, PS5 e Xbox, perfino Modalità Hotel e versione 2023 a soli 88,27 euro? Ma Amazon, ovviamente! Solo che devi affrettarti, perché ovviamente sta andando a ruba!

Il Televisore TuTu da 24 pollici ti sorprenderà!

Il televisore TuTu è piccolo e portatile ed è ideale per stanza non particolarmente generose in termini di spazio. L’HDMI e l’USB per ulteriori esigenze di espansione e streaming, possono essere collegate a Fire TV/Apple TV/Google TV, ecc. Ottima la funzione Direct LED Display, una nuova generazione di tecnologia di elaborazione digitale dei colori HD, riduzione del rumore 3D e tecnologia di compensazione del movimento per offrirvi un’immagine più chiara, più naturale e più fluida.

È dotato di audio Dolby Digital integrato e di doppi altoparlanti di alta qualità per un suono stereo e surround virtuale chiaro e naturale. Questa la tipologia di ricezione: Analogica, DVB-T/T2 (terrestre), DVB-C (via cavo), DVB-S/S2 (satellitare). La frequenza di aggiornamento è pari a 50/60Hz; HDMI, USB 2.0, CI(CI+), ecc. Per quanti sono preoccupati da questo marchio, diciamo che TUTU offre una politica di garanzia di due anni, per cui si prega di utilizzare i nostri prodotti con fiducia. Può essere utilizzato sia come TV che come monitor. Viene fornito con una base di appoggio ma se preferite può essere anche montato a parete grazie alla predisposizione VGA. Così risparmierete ulteriore spazio.

Oggi lo paghi solo 88,27 euro. Solo che devi affrettarti, perché ovviamente sta andando a ruba!

