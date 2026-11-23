Nel mirino ci sono i controlli, giudicati non sufficienti, contro la vendita di prodotti illegali e non sicuri nell’Unione europea. Il fascicolo riguarda il modo in cui la piattaforma gestisce le inserzioni, verifica i venditori e interviene quando emergono violazioni. Una questione di regole, prima ancora che di mercato, che tocca milioni di acquisti online.

Secondo la Commissione, Temu avrebbe violato in via preliminare l’articolo 35 del Digital Services Act, la norma che obbliga le grandi piattaforme online ad adottare misure “ragionevoli, proporzionate ed efficaci” per ridurre i rischi sistemici. Tra questi rientra anche la vendita di prodotti non conformi alle regole europee. Va chiarito: non è ancora una decisione finale. È una tappa dell’istruttoria, alla quale l’azienda potrà rispondere.

La procedura era stata aperta nei mesi scorsi, dentro il controllo più stretto sulle piattaforme digitali molto diffuse nel mercato europeo. In quella fase Bruxelles aveva chiesto spiegazioni sui sistemi interni di valutazione del rischio, sui canali di segnalazione e sulle misure pensate per evitare che articoli pericolosi tornassero in vendita con altri nomi o tramite altri venditori. Dopo l’esame dei materiali raccolti, la Commissione ritiene che le garanzie messe in campo dal marketplace non bastino.

Il punto, per l’esecutivo Ue, è chiaro: chi cresce nel commercio online deve garantire controlli all’altezza. Non basta togliere singole inserzioni dopo una segnalazione. Serve un sistema capace di individuare il rischio prima che arrivi al consumatore.

Prodotti illegali, per la Commissione i controlli di conformità non bastano

Il primo rilievo riguarda la sicurezza dei prodotti venduti su Temu. In base alle conclusioni preliminari della Commissione, la piattaforma chiederebbe ai venditori rapporti di prova e documentazione tecnica solo per una parte limitata degli articoli in catalogo. E anche quando questi documenti vengono presentati, secondo Bruxelles, non sempre sarebbero controllati davvero.

Controllo di conformità su prodotti di un pacco in ufficio, simbolo delle verifiche UE sui marketplace e del Digital Services Act.

Non è una questione solo di carte. Nel mercato europeo molti prodotti — dai giocattoli ai dispositivi elettronici, dagli accessori per la casa agli articoli a contatto con la pelle — devono rispettare regole precise su sicurezza, etichettatura e tracciabilità. Se il controllo resta formale, osservano fonti comunitarie, il consumatore rischia di trovarsi davanti a merce non conforme senza strumenti concreti per capirlo.

La Commissione contesta quindi l’assenza di un presidio adeguato sulla reale conformità agli standard europei. Non si parla, almeno in questa fase, di un elenco pubblico di singoli prodotti vietati. Il giudizio riguarda il funzionamento complessivo del sistema. È lì che Bruxelles vede il nodo: non il caso isolato, ma il meccanismo.

Moderazione e sanzioni, il sistema di Temu non convince Bruxelles

Un secondo fronte riguarda la moderazione dei contenuti. Secondo i rilievi preliminari, i filtri usati da Temu si concentrerebbero soprattutto sui testi delle inserzioni e sul rispetto delle regole interne della piattaforma, senza valutare a fondo il rischio legato alla sicurezza reale del prodotto. In pratica: descrizioni, parole chiave e immagini vengono controllate, ma questo non sempre basta a capire se un articolo possa essere pericoloso o illegale.

Bruxelles segnala anche problemi negli strumenti usati per confrontare le nuove inserzioni con prodotti già rimossi o segnalati come non conformi. Se un articolo ricompare con un nome diverso, una foto modificata o tramite un altro negozio virtuale, il sistema dovrebbe accorgersene rapidamente. Secondo la Commissione, invece, questi meccanismi non sarebbero tarati in modo adeguato rispetto al rischio.

C’è poi il capitolo delle sanzioni ai venditori. Le penalità, secondo gli accertamenti, verrebbero applicate ai singoli store e non sempre al soggetto che li gestisce. Così un operatore colpito dalla chiusura di un negozio potrebbe continuare a vendere attraverso altri canali collegati alla stessa entità. Sembra un dettaglio tecnico, ma per Bruxelles è un passaggio decisivo.

La Commissione ritiene inoltre che i venditori possano accumulare molte violazioni, anche gravi, prima di arrivare a una sospensione effettiva. Tra queste ci sarebbe anche la vendita di articoli che non superano i test di sicurezza. Da qui il giudizio più pesante: il sistema, così com’è, non avrebbe un vero effetto deterrente.

Le prossime mosse: difesa di Temu, Comitato DSA e rischio multa fino al 6% del fatturato globale

Temu potrà ora esaminare il fascicolo e presentare le proprie osservazioni scritte alla Commissione europea. In parallelo sarà consultato il Comitato europeo per i servizi digitali, l’organismo che riunisce le autorità nazionali competenti sul DSA. Solo alla fine di questa fase Bruxelles deciderà se confermare le violazioni contestate e se adottare eventuali misure.

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione per la Sovranità tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, ha spiegato che “acquistare online non dovrebbe significare rischiare di comprare prodotti illegali e non sicuri”. La responsabile Ue ha aggiunto che, in base al Digital Services Act, le piattaforme devono proteggere gli utenti dal rischio di contenuti e merci illegali.

Se le conclusioni preliminari saranno confermate, Temu rischia una sanzione fino al 6% del fatturato annuo mondiale del fornitore. L’importo concreto dipenderà dall’esito dell’istruttoria e dalla valutazione di gravità, durata e portata delle eventuali violazioni. Per il marketplace si apre intanto una fase delicata: difendere il proprio modello davanti a Bruxelles, mentre l’Unione europea alza il livello di controllo sulle grandi piattaforme del commercio digitale.