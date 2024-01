Tenda A23, il ripetitore WiFi POTENTE in offerta su Amazon: internet veloce in tutte le stanze

Tenda A23 Ripetitore WiFi 6 AX1500 è la soluzione ideale per migliorare la copertura del segnale WiFi nella tua casa. Con tecnologia WiFi 6 avanzata, questo ripetitore offre una velocità di trasmissione fino a 1500 Mbps, garantendo una connessione veloce e stabile per tutte le tue esigenze di connettività. Fallo tuo a soli 33€ con l’offerta di Amazon che lo sconto del 15% e te lo spedisce gratis con Prime.

Tenda A23 Ripetitore WiFi 6 AX1500

Dotato di dual-band, il Tenda A23 opera su frequenze sia a 2,4 GHz che a 5 GHz, consentendo una gestione ottimale del traffico di rete e evitando interferenze. Le due antenne esterne da 5dBi assicurano un segnale potente e una copertura più ampia, eliminando le zone morte e consentendoti di godere di una connessione affidabile in ogni angolo della tua casa.

La configurazione del Tenda A23 è estremamente semplice grazie alla sua interfaccia utente intuitiva. Puoi utilizzare l’app Tenda WiFi per guidarti attraverso il processo di installazione in pochi passaggi. Inoltre, il LED di segnale intelligente fornisce un feedback visivo sulla potenza del segnale, aiutandoti a posizionare il ripetitore nel punto ottimale.

La presenza di una porta Gigabit consente al Tenda A23 di fungere anche da extender per dispositivi cablati, come console di gioco o smart TV, offrendo connessioni veloci e affidabili anche per i dispositivi che richiedono una connessione via cavo.

Un ulteriore vantaggio del Tenda A23 è la compatibilità con il protocollo di sicurezza WPA3, garantendo un livello elevato di protezione per la tua rete WiFi. Con questo ripetitore, puoi navigare in Internet, guardare video in streaming e giocare online senza preoccuparti di interruzioni o ritardi. Il tutto a soli 33€ con l’offerta di Amazon che lo sconto del 15% e te lo spedisce gratis con Prime.

