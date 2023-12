Tenda da campeggio fino a 3 persone con montaggio rapido solo per OGGI a META' PREZZO: approfittane!

Iceberk ha ideato questa Tenda da campeggio per 2-3 persone, stile ‘pop-up’ rapida e automatica per tante occasioni: festival, campeggio e caravaning. Montaggio rapido simile a una tenda avvolgibile, colore verde come la Natura. Oggi grazie al coupon del 50% applicabile con una semplice spunta la paghi solo 28,34 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Iceberk Tenda da campeggio: le caratteristiche

La tenda da campeggio Iceberk si monta completamente in pochi minuti grazie al sistema di pali Quick Pop-Up. Non solo la tenda è veloce da montare, ma può anche essere smontata da una sola persona con poco sforzo, a differenza delle tende avvolgibili tradizionali. Il materiale esterno della tenda pop-up è in poliestere 170T resistente alle intemperie con rivestimento argentato; il pavimento è in oxford 210D extra resistente. I pali di sostegno (pieghevoli) sono realizzati in robusta fibra di vetro.

La tenda pieghevole dispone di 2 ingressi opposti, entrambi dotati di un ingresso esterno antivento e di una zanzariera richiudibile separatamente. In questo modo si garantisce un’alimentazione d’aria sufficiente. La tenda pesa 2,8 kg e può essere facilmente trasportata nella borsa in dotazione di 75×15 cm durante le escursioni, in auto, in moto o sulla bici da fattoria. Ecco cosa ottieni: 1x tenda da campeggio di 200 x 190 x 135 cm, 1x borsa di trasporto di 75 x 15 cm, 10 ganci, 1x corda di fissaggio, 1x manuale di istruzioni.

